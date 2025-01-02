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紐奧良衝撞人群事件增至15死 犯嫌曾服役美軍10年

2025/1/2 08:38（1/2 09:01 更新）
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美國紐奧良市1日發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，街道上滿布殘骸。（美聯社）
美國紐奧良市1日發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，街道上滿布殘骸。（美聯社）
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（中央社紐奧良1日綜合外電報導）美國紐奧良市衝撞人群事件死者已增至15人，聯邦調查局（FBI）證實嫌疑人為42歲的美國公民賈巴，過去疑為德州地產經紀人，曾在軍隊擔任過10年的資訊技術（IT）專員。

法新社報導，根據4年前上傳影音平台YouTube的影片，有著一口美國南方口音的賈巴（Shamsud-Din Jabbar）在向潛在客戶宣傳他地產管理服務時，吹噓自己身為「強勢談判高手」的能力。

「紐約時報」（The New York Times）披露的刑事犯罪紀錄顯示，賈巴被指控過兩項輕罪：2002年被控竊盜，2005年被控無照駕駛。

根據紐時的報導，賈巴有過兩段婚姻，第2次婚姻2022年也已離婚收場。他當年在寄發給妻子的委任律師的電郵中，鉅細靡遺描述自己財務問題。

他據報在電郵中說，「我繳不出房子的款項」，還說他的地產公司前一年損失超過2.8萬美元（約新台幣92萬元）；除此之外，他也為了支付律師費用而欠下數千美元的卡債。

「亞特蘭大新聞憲政報」（The Atlanta Journal-Constitution）報導則指出，賈巴曾取得喬治亞州立大學（Georgia State University）文憑。

賈巴在YouTube影片中說，他曾在美軍服役10年，擔任人力資源專員和IT專員。法新社看過這支影片，但影片後來被審查人員移除。

FBI在記者會中證實賈巴為美軍退役人員，但並未說明他的軍職。FBI說他們認為賈巴是榮譽退役，還說此案仍在偵辦中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法醫表示，新年衝撞人群事件的死亡人數已增至15人。

有關當局表示，賈巴在紐奧良市開車高速衝撞跨年人群，接著開槍，最後與警方爆發槍戰並中彈身亡。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140102

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