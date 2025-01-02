紐奧良皮卡車衝撞人群釀15死 目擊者：宛如戰區

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（中央社紐奧良1日綜合外電報導）美國紐奧良市今天凌晨發生皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成15人死亡，目擊者描述「瘋狂」的駭人場景，形容現場簡直是「戰區」。

美國聯邦調查局（FBI）官員證實，至少有15人在這起事件中喪命。

18歲的帕森斯（Zion Parsons）告訴美國有線電視新聞網（CNN），他到紐奧良（New Orleans）歷史悠久的法國區參加跨年活動，目前正急著聯繫一名在攻擊中受重傷的朋友。

他說，當時一輛福特（Ford）F-150皮卡車穿越行人專用道朝他疾駛而來，「我只能說，就像是電影中會出現的畫面」。

帕森斯說，這輛皮卡車衝撞人群，將他們撞飛。

他說，皮卡車駛過後，「到處都是遺體、血跡和垃圾」，受害者蜷縮在地上哭泣。

「宛如身處真正的戰區，是我能形容最貼近現場畫面的說法。」

另一名目擊者柯斯蘭（Jimmy Cothran）告訴美國廣播公司（ABC），當他和朋友聽見一些騷動時，立刻逃進一棟大樓。

他說：「我們抵達陽台後，看見了瘋狂的一幕。」 他說，現場畫面宛如電影場景，令人驚駭。

柯斯蘭說，他數了數，有6人「顯然已經死亡」，其他受害者「在身邊無人的情況下大聲呼救」。

柯斯蘭說，此處沒有路障阻止車輛進入這個人潮洶湧的地區。

此外，許多遊客回憶起當下所做的決定幫助自己逃過一劫，但還是心有餘悸。

從德州休士頓（Houston）來到紐奧良的杜瓦（Tessa Duvall）告訴法新社，跨年夜「大家都很開心，街道也很美」，她曾考慮要到波旁街（Bourbon Street）繼續參加慶祝活動。

她說，但「我們決定保持低調，留在飯店裡」，這個決定「可能救了我們一命」。

帶著妻兒從佛羅里達州前來度假的瓊斯 (Dave Jones) 說，剛過凌晨3時，他已經走回門口，接著皮卡車就衝撞人群。

他說：「我的意思是，我做了個簡單的決定，『我要到街邊攤販那邊買熱狗嗎？』但我決定不買了，所以我走進這裡，否則我就會在事發現場。」

從阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）前來紐奧良的史崔克林（Michael Stricklin）夫婦告訴「紐約時報」，他們看見皮卡車加速駛向波旁街。

史崔克林的妻子說：「我們聽到他猛踩油門的聲音，然後傳出撞擊聲，再來是尖叫聲。這是一瞬間發生的事情，太可怕了，就像是恐怖電影裡的場景。」

她說，年輕受害者的尖叫聲一直環繞在她耳邊，「我忘不了那個女孩的尖叫聲」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140102