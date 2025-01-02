紐奧良皮卡車撞人群10死疑為恐攻 嫌犯身分為42歲男子

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（中央社紐奧良1日綜合外電報導）美國紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成10死35傷，當局朝恐攻方向偵辦，已證實嫌犯為現年42歲美國公民賈巴，並在犯案皮卡車內發現「伊斯蘭國」旗幟。

法新社及英國廣播公司（BBC）報導，美國聯邦調查局（FBI）表示，他們在嫌犯作案用皮卡車裡，發現聖戰士團體「伊斯蘭國」（IS）旗幟。

FBI在網路上發表聲明指出，已證實嫌犯為42歲男子賈巴（Shamsud-Din Jabbar），他來自德州，是美國公民。

今天稍早時，FBI指犯嫌已死，並稱視本案為「恐怖主義行為」進行調查；警察局長則說凶嫌「鐵了心大屠殺」。

美國總統當選人川普（Donald Trump）將這起事件與非法移民做連結。他在社群媒體發文指出：「當我說進來（美國）的罪犯，遠比我們國家的罪犯還惡劣時…事實證明這是真的。」（譯者：陳正健）1140102