加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
跨年活動
新聞專題
跨年活動3/257
首頁 / 國際

紐奧良皮卡車撞人群10死疑為恐攻 嫌犯身分為42歲男子

2025/1/2 02:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐奧良1日綜合外電報導）美國紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成10死35傷，當局朝恐攻方向偵辦，已證實嫌犯為現年42歲美國公民賈巴，並在犯案皮卡車內發現「伊斯蘭國」旗幟。

法新社及英國廣播公司（BBC）報導，美國聯邦調查局（FBI）表示，他們在嫌犯作案用皮卡車裡，發現聖戰士團體「伊斯蘭國」（IS）旗幟。

FBI在網路上發表聲明指出，已證實嫌犯為42歲男子賈巴（Shamsud-Din Jabbar），他來自德州，是美國公民。

今天稍早時，FBI指犯嫌已死，並稱視本案為「恐怖主義行為」進行調查；警察局長則說凶嫌「鐵了心大屠殺」。

美國總統當選人川普（Donald Trump）將這起事件與非法移民做連結。他在社群媒體發文指出：「當我說進來（美國）的罪犯，遠比我們國家的罪犯還惡劣時…事實證明這是真的。」（譯者：陳正健）1140102

#FBI
#川普
#伊斯蘭國
#美國聯邦調查局
#英國廣播公司
#伊斯蘭國
#法新社
#美國
#紐奧良
#跨年
川普
紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登與川普雙雙譴責川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動
跨年活動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
紐奧良皮卡車撞人群凶嫌死亡 FBI列恐怖主義行為調查
113
更多編輯台推薦新聞：