珠海駕車衝撞案 犯案駕駛樊維秋被判處死刑

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（中央社記者邱國強北京27日電）針對11月11日駕車衝撞珠海體育中心造成35人死亡案，廣東省珠海市中級人民法院今天將駕車作案的樊維秋，依中國「危險方法危害公共安全罪」判處死刑，剝奪政治權利終身，樊維秋則當庭認罪。

央視新聞報導，經法院查明，樊維秋因婚姻破裂，生活失意，且不滿離婚財產分割結果，於是決意透過駕車衝撞人群方式發洩私憤。

珠海市中級人民法院指出，樊維秋11月11日晚間在珠海市香洲區體育中心故意駕車衝撞正在運動的人群，造成重大傷亡後果，「犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大」，應當依法嚴懲。法庭遂作出死刑判決。

報導指出，今天的庭審中，檢察機關出示了相關證據，樊維秋及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下「充分發表了意見」，樊維秋進行了最後陳述，當庭認罪。部分被害人親屬、人大代表、政協委員和各界群眾等旁聽了庭審和宣判。

綜合先前報導，62歲的樊維秋是在犯案前一天購買越野吉普車作案，11月11日晚間衝入珠海體育中心正在運動的眾多人群中，造成35人死亡及多人受傷，全案並驚動中共總書記習近平指示嚴辦，中央及地方政法機關及黨政單位開始嚴加維護人群聚集處的治安，並在基層清查較具危險因素的「八失」人員。（編輯：周慧盈）1131227