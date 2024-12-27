習近平：中共政治局委員要加強管理家人與工作人員

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（中央社台北27日電）中共政治局26至27日召開民主生活會，聚焦加強黨紀。中共總書記習近平指示，政治局委員必須更加嚴格要求自身，加強對家人和身邊工作人員的教育管理。他強調，反腐敗鬥爭絕不能手軟。

新華社報導，民主生活會先聽取關於2024年中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告和關於2024年整治形式主義為基層減負工作情況的報告。中央政治局委員逐個發言，圍繞會議主題，「認真查擺、深刻剖析，開誠布公、坦誠相見，氣氛嚴肅活潑，收到預期效果」。

據報導，中央政治局委員發言聚焦5個重點：一是維護黨中央權威和集中統一領導更加堅定；二是服務人民、造福人民的價值追求更加堅定；三是落實黨中央決策部署更加堅定；四是帶頭學紀知紀明紀守紀更加堅定；五是履行從嚴管黨治黨政治責任更加堅定。

報導並稱，中央政治局委員一致認為，「以習近平同志為核心的黨中央集中統一領導是做好一切工作的根本保證」。

據報導，習近平對中央政治局委員的對照檢查發言一一點評、逐一提出要求，並進行總結。他說，這次中央政治局民主生活會開得很有成效，達到了「交流思想、檢視問題、明確方向」的目的，有利於中央政治局增進團結、改進工作、擔當使命。

習近平說，黨的紀律為正確行使權力、防止以權謀私劃出了底線、設置了禁區，是黨員、幹部保持清正廉潔的安全防護欄。敬畏紀律、遵守紀律，就能抵禦腐蝕、百毒難侵。

他強調，只要滋生腐敗的土壤和條件仍然存在，反腐敗鬥爭就永遠在路上，「對反腐敗鬥爭形勢要異常清醒、態度要異常堅決，絕不能鬆懈，絕不能手軟」。

習近平指示，中央政治局委員肩負重任，必須「更加嚴格要求自己」，對手中的權力要慎之又慎。要抓好分管領域或主政地方的黨風廉政建設，堅決與各種不正之風和腐敗現象作鬥爭，「加強對家人和身邊工作人員的教育管理」。

他還要求中央政治局委員切實擔負起黨的紀律建設的政治責任，及時全面了解分管領域或主政地方紀律建設情況，對職責範圍內的問題要「敢管敢治、嚴管嚴治」，責無旁貸當好加強黨的紀律建設的領導者、執行者、推動者。

習近平並表示，明年改革發展穩定任務十分繁重，各級領導幹部要深入基層、群眾，加強調查研究，弄清楚人民群眾的急難愁盼，弄清楚基層亟待解決的突出問題，有針對性地研究加以解決。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131227