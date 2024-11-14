鄭州大學生夜騎開封、珠海衝撞 美媒：中國民眾沒出路陷絕望

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（中央社記者邱國強北京14日電）美媒今天發表評論文章指出，鄭州大學生夜騎開封及珠海衝撞事件，貌似毫不相干卻相繼發生，暴露出中國民間社會的絕望氣息。兩起事件主角的年輕人、中年男子及其他人群，都面臨著幾乎相同的艱難處境─找不到出路。

這篇以「從鄭州夜騎到珠海撞人，中國人民找不到出路」為題，在美國之音（VOA）中文網發表的文章指出，中國過去1週發生的上述兩件事提醒人們，在獨裁統治下的中國，雖然一直以「善治」的治理績效作為合法性基礎，但其社會和政治的敗壞來得更快、更糟糕，潛藏的社會動盪帶來的代價更大、更直接。

文章指出，鄭州大學生夜騎開封及珠海衝撞事件貌似毫不相干，反映的是在3年疫情及短暫的「白紙運動」後，中國社會一直存在著一種「壓抑已久的不滿、憤懣和迷茫、絕望的混合與共情」的強烈情緒，盤踞在許多人心裡，如同一條潛龍在四處遊蕩，卻找不到出口。

這篇文章提到，在鄭州這個擁有類似「富士康模式」的密集型大學的城市，大學生數量超過100萬，其中規模最大的鄭州大學更是遠離市區，校內生活枯燥，學生們似乎也從這種枯燥無味、充滿管制的大學生活中，窺見到了或是直通富士康工廠、或是成為快遞騎手的未來，引發了這場萬人騎行。

文章說，這些幾乎憋壞了的學生們，一直找不到或不敢踰矩地嘗試更多事情，最後發現騎上一輛共享單車夜行50公里到開封，雖然是他們能做到的最大程度也是最安全的冒險，卻能收獲學生生活中最大的快樂，除了感受「在路上」的浪漫，也減緩了對未來的焦慮。

至於較分散的中年人、尤其是50至65歲的中年男子來說，在中國當下「千年未有之大變局」的動盪時刻，有太多的可能在一夜之間被主流社會甩出成為「棄男」，等於對人生的否定，很容易陷入找不到出路的絕望境地。

這篇文章指出，在這種情況下，這些人除了自殺，另一種極端就是把整個社會看成自身悲劇的同謀，以「社會報復」方式同歸於盡，才能解釋中國今天越演越烈的無差別屠殺，這些屠殺工具通常不是刀，就是汽車。

文章認為，中國領導人罕見地在珠海衝撞事件後24小時內作出指示，顯示了這可能是繼深圳日本學童被刺殺後，北京高層受到的第2次震動，意味著中國可能被迫面對社會問題，並檢討和修改相關政策。

然而，中國維穩體系的監控對象在珠海事件後，恐將從訪民、異議人士、少數民族等急劇擴張，延伸到投資失敗、工作失業、生活失意、情感失意、關係失和、心態失衡、精神失常、年少失管的「八失人員」，以及經濟收入低、權利地位低、社會聲望低、人際交往少、流動機會少、疏導管道少的「三低三少人員」，也就是將社會邊緣化和底層人群都納入監控。

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這篇文章指出，社會矛盾的受害者本身就是社會不穩定因素。一旦在弱肉強食的社會競爭中淪為受害者，又被維穩體系列為監控對象，這形同更嚴重的二度傷害，更讓他們陷入社會孤立。而這些個案的不斷增加，都說明了中國國家危機的嚴重，國家機器已經「不能也不願意」提供最低限度的正義。

文章最後說，過去10幾年，中國的執政黨鼓吹「黨在法上」造成法治倒退的惡果正在顯現，中共信奉的「上層建築」與經濟基礎相適應的教條，在實際運作中正在發生極大的背離。這種背離正在瓦解國家體系，也將付出極度沉痛的社會代價。（編輯：謝怡璇）1131114