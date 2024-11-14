2025中國大學畢業生上看1222萬人 就業壓力將更大

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）中國教育部預估，明年大學畢業生人數將達到1222萬人，較今年增加43萬人，再創歷史新高。這個數字也顯示，明年的畢業生所面臨的求職壓力將會更大。

據第一財經、21世紀經濟報導，針對明年大學畢業生就業、創業相關議題，中國教育部與人力資源社會保障部今天舉行聯合工作會議。據統計，2025年全中國大學畢業生規模預計達1222萬人，較今年增加43萬人，再創歷史新高。這個數字也意味明年大學畢業生的就業壓力將會更大。

今年7月到9月，中國的青年失業率分別為17.1%、18.8%、17.6%。中國國家統計局副局長盛來運10月18日在記者會上表示，需求在增加，供給在下降，總量的就業形勢就相對比較穩定。但就業結構性矛盾較突出，青年就業壓力較大，失業率仍偏高。

一名在上海就讀大學，專攻外語的大四劉姓學生告訴中央社，對於未來確實會有些擔憂，且這幾年也都聽了不少大學畢業生求職競爭激烈的事，然而自己的外語專業應該還是有一些競爭力。未來除了就業，也正考慮是否要出國繼續念書。

為了應對即將投入就業市場的畢業生，中國教育部表示從9月開始在各地執行「畢業生就業創業促進和服務體系建設行動」，並且已經進行5.5萬場的校園招聘，提供1093萬則就業資訊。

中國教育部日前發布通知，要求各地相關部門落實畢業生就業、創業工作。

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這份通知指出，各地大學和行業就業指導委員會要定期進行畢業生的就業市場需求調查，通過調研走訪企業、委託專門機構調查等方式，廣泛收集行業、區域人才供求資訊，及時掌握就業市場需求變化。

另一方面，要落實促就業政策，各大學要積極配合相關部門，加大落實稅收優惠、社保補貼、培訓補貼、創業擔保貸款等政策，多措並舉激發企業吸納大學畢業生就業的積極性。並依據「秋季校園招聘月」、「寒假暖心行動」、「春季攻堅行動」、「百日衝刺行動」，持續不斷開拓職缺。（編輯：謝怡璇）1131114