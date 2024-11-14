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日本記者採訪珠海汽車衝撞事件遭帶走 被迫刪拍攝影片

2024/11/14 10:58（11/14 11:56 更新）
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廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，社群影片可見多人受傷倒地。（圖取自x.com/whyyoutouzhele）
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（中央社台北14日電）繼BBC記者後，有日本記者在珠海市體育中心現場採訪汽車衝撞事件期間遭到阻撓。日本TBS駐中國記者室谷陽太表示，他日前在體育中心現場拍攝期間，遭自稱是當地市民的人包圍，其後被帶返警局，並被迫刪除所有拍攝的影片。

中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷。室谷陽太在其X平台發文表示，事件發生後他到現場拍攝，但突然被自稱是當地市民的人包圍，之後有人報警。其後他被帶返警局，被迫刪除所有拍攝的影片。

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珠海市體育中心11日晚發生汽車蓄意撞人事件後，官方試圖管控言論。英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）日前在體育中心前進行現場報導期間，突然遭一名沒有表明身分的男子阻撓及推撞，並嘗試用手遮擋鏡頭。

據外媒報導，民眾為悼念罹難者在案發地點獻花，但其後花束和蠟燭遭當局移除。一些上傳到社群平台的現場畫面也被刪除。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131114

#中國
#珠海市體育中心
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