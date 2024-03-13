央視直播燕郊爆炸遭粗暴切斷 中國記協批控制輿情

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）河北燕郊今天上午發生嚴重爆炸，造成至少2人死亡及建築倒塌，但官媒央視記者在直播報導事故時遭到阻擋。中國記協晚間罕見發表聲明，指正當採訪是記者的權利，更直指「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。

與北京相鄰的河北省三河市燕郊鎮迎賓路一棟樓房，今天上午突然爆炸，附近多棟建築受損嚴重，許多車輛也因爆炸的力量太大而嚴重毀損，造成車身及車窗破裂。根據三河市應急管理局通報，截至目前事故已造成2人死亡，26人受傷。

中國官媒央視女記者今天前去採訪此一事件，但當她對著螢幕播報現場狀況時，出現多名穿著黑衣制服的男子上前擋住鏡頭，並要她離開。這一現場狀況令棚內女主播與男主播看得發愣，且一度說不出話。

中國記協今天晚間罕見針對此事，以「正當採訪是記者的權利」為題發表聲明指出，如此重大的公共安全事故記者應該進行採訪，且記者如實報導現場情況，並不是添亂，而是能夠最大程度緩解公眾焦慮，保障人民群眾知的權利。

聲明並表示，一紙通稿並不能代替現場報導，並反問「若沒有媒體記者，公眾怎樣找答案？」。

中國記協在聲明最後直指，有關政府除了要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，保障群眾基本生活，也要為記者採訪提供便利，「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。

這一起爆炸事故原因仍不明，原有一說是當地的炸雞店發生爆炸。但據極目新聞報導，當地唯一一家炸雞店的老闆稱，這家炸雞店沒有發生爆炸，且不是使用燃氣，而是用電。而炸雞店老闆說，從影片上看，發生爆炸的位子位於樓房的另一側。

三河市應急管理局和中共三河市委宣傳部回應，現在暫時無法確認，疑似燃氣洩漏引發爆燃事故的涉事店鋪是否為上述炸雞店。（編輯：邱國強）1130313