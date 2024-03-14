燕郊爆炸7死 央視直播被切斷地方政府道歉

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（中央社記者張淑伶上海14日電）河北燕郊鎮昨天發生嚴重爆炸，共造成7死27傷。由於官媒央視在現場直播時遭到粗暴阻擋，致使直播中斷，中國採訪環境的惡劣引發輿論關注，地方政府今天對此表示歉意。

這份由「廊坊三河市燕郊鎮爆燃事故處置指揮部」14日發出的通報表示，爆炸事故發生在13日早上7時54分，截至當天晚上11時，現場救援工作基本結束。事故共造成7人死亡，27人受傷。受傷人員中14人已出院，其餘人員均無生命危險。

央視女記者昨天前往燕郊採訪此事，她當時已經位在事故現場500公尺的安全警戒線外，對著螢幕播報現場狀況，卻出現多名穿著黑衣制服的男子上前擋住鏡頭，並要她離開。這一現場狀況令棚內女主播與男主播看得發愣，一度說不出話。

此外，另一名央視記者許夢哲發布了自己在燕郊爆炸現場採訪的短影音，畫面中她被10幾名警察推擠阻攔不讓採訪報導。

由事故處置指揮部今天發出的通告稱，「在救援初期，現場工作人員與媒體記者一直保持良好互動」。但後來專家組發現，事故現場仍存天然氣洩漏風險，建議所有非救援人員全部撤離到「警戒線以外」。

通報說，指揮部當時對仍堅持在現場採訪的記者進行了強行勸離。「由於一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發了記者朋友的誤解和輿論的質疑，產生了不良社會影響。」指揮部立即對相關人員進行了嚴厲批評。

通報說，指揮部未能統籌好保障現場安全與保障記者採訪需要的關係，暴露出自身工作中的不足，對此深感自責，對央視等媒體記者表示歉意。

中國記協昨天晚間罕見針對此事，以「正當採訪是記者的權利」為題發表聲明指出，如此重大的公共安全事故記者應該進行採訪，且記者如實報導現場情況，並不是添亂，而是能夠最大程度緩解公眾焦慮，保障人民群眾知的權利。

此事迅速引發網友高度關注，特別是那些經歷到中國採訪環境越來越緊縮的媒體同業。

前南方週末記者褚朝新昨天在微信發文指「終於連央視的記者都被攆出了新聞現場」，指很多突發新聞的現場，央視記者一般都會受到「優待」，被破例允許進入現場。而過去市場化的媒體或地方官媒的記者，早已是地方官員重點驅趕的對象，所以大家對這次如此粗暴對待央視記者感到意外。

還有些網友認為，記協聲明應該更坦蕩地把「正當」二字拿掉，直接說「採訪是記者的權利」。（編輯：唐佩君）1130314