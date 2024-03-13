河北燕郊鎮建物爆炸 已知1死22傷

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（中央社台北13日電）位於河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路的一棟建築今晨突發爆炸，附近多棟樓房也遭殃，附近商家聲稱，爆炸威力甚至損及數十公尺外建物。截至目前，事故已造成1死22傷。

綜合中國媒體報導與上傳X平台（推特前身）的影音，一棟受損嚴重的建築物及周遭燃起熊熊烈火伴隨竄向天際的濃煙，鄰近商店和民宅玻璃都被震碎，停靠在路旁的車輛也不能倖免，現場一片狼藉。

一名商家說，發生爆炸的大樓距離他的店約莫數十公尺，一陣巨響後，店舖的玻璃和天花板都被震碎並散落，所幸大家都安全。

商家指出：「衝擊波很嚴重，我店舖所在的那棟樓，有四五層，上邊是賓館，看上去已經半垮了，到處是煙。 」早上去店裡的時候聽說爆炸，到了現場只見濃煙瀰漫，幾乎什麼都看不見。

另有目擊者指出，今早8時左右突然聽到「砰」的轟然巨響，趕緊出門查看赫見旁邊的建築物冒火，「整棟大樓幾乎被炸沒了」，爆炸當下路旁停靠著多輛汽機車慘遭波及。

附近市民說，當地瓦斯公司已通告暫停供氣，恢復時間等待通知。

約莫兩年前，三河市燕郊鎮「福成尚街時代廣場」也曾發生造成至少10人受傷的爆炸，依據Google地圖 ，廣場的位置與今晨的事發地點相距逾2.5公里。

事後調查發現，因廣場內一家商店發生瓦斯氣爆引發事故，甚至波及30、40公尺外的樓房。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130313