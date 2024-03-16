阻擋負面報導成慣常 央視也遭殃

央視是中國的官方媒體，官方媒體姓黨，採訪緊扣主旋律，亦不會有官方認為的敏感報導。這一次央視碰到採訪上的阻撓，實則也是許多非官方性質媒體與境外媒體在中國採訪的日常困境。

中國中央電視台財經頻道記者楊海靈13日在燕郊爆炸事故現場500公尺的警戒線之外直播報導時，突然出現多名穿著黑色制服的男子上前擋住鏡頭，並要她離開，這一狀況令棚內的主持人看得發愣且錯愕，一度說不出話。與此同時，另一名央視記者許夢哲在採訪時直接被十幾名警察推撞阻攔，將她架出採訪現場。

央視在燕郊採訪受阻令媒體界感到驚訝。當晚，中國記協發布了一則「力挺正當採訪」的聲明，也相當罕見。不過，這一聲明是官方認真看待記者履職的職權，還是中央的央媒碰上地方暴力失責的追究，中國記協作為第三方來作為緩衝，並滅輿論的火，值得進一步觀察。

這起事件也可令外界試想，就連「允許」進入採訪的央視記者都遭到阻擋，境外媒體的採訪環境可見一斑。境外媒體在現場採訪與堵訪遭到驅離已不是新聞，遇到敏感時日與事件時被查證件也已見怪不怪。

中國的微信上就出現一篇「冀（河北）外媒體央視記者採訪燕郊爆炸事故，安的是什麼心？」的文章，深刻比喻了境外媒體在中國採訪的情況。

這一篇文章說，採訪燕郊爆炸事故可以有兩個完全不同的解讀。

版本A是「無良記者干擾救援破壞穩定，被正義的幹部群眾驅離現場」。這一版本說：「一群北京的記者，有什麼好事兒從來不想著河北，等河北一出了事故災害，跑得比誰都快。一起常規的安全事故，居然派了好幾波記者過來，長槍短炮對著爆炸現場拍攝，又是直播又是採訪的，唯恐事情不能炒大，唯恐天下不亂。」央視導播還故意用「死亡濾鏡」來渲然災難氛圍，「早都說是老慣犯了」。

版本B則是「燕郊三年三起燃氣爆炸事故，央視記者採訪被阻撓」。這一版本的解讀是：今天發生在燕郊的燃氣爆炸事故引發全國人民關注，人們迫切希望了解事故傷亡情況、救援進展與事故原因等訊息。拒絕媒體的採訪監督，「到底是百分百的信心不會發生下一次事故，還是有十成十的把握即便再次發生了也能壓下去？」

文章最後的結論是「覺得版本A比較熟悉親切，估計河北燕郊也更喜歡這個版本」。諷刺地道出當前的中國輿論環境。

話說回燕郊爆炸案本身，當地官方原將爆炸指向一間炸雞店發生事故，若不是記者四面八方湧入，採訪到了炸雞店老闆，看到炸雞店還完好，一紙官方聲明恐怕會把事實的真相掩蓋。

就如中國記協發布的聲明所言，正當採訪是記者的權利，「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。這一聲明應不僅僅是為央視，而是中國非官方性質媒體與境外媒體都需要，才能令外界更好了解中國。相信這不是壞事，官方也可因此期待有「說好中國故事」的發生。（編輯：楊昇儒）1130316