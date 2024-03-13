「新質生產力」是個筐 什麼響亮什麼裝

中國「兩會」結束，經濟政策沒有令人驚喜的表述。多數中國人去年以來逐漸習慣這樣的狀態：相信政府會振興經濟，左等右等卻只是「擠牙膏式」地鬆綁限制性措施；高喊促進消費，卻難以增加居民收入；開了很多會，效果都很有限；多了一個新名詞「新質生產力」，但那是什麼？

中共總書記習近平上台12年，創造了或強化了不少名詞。有些是想搭現有觀念的便車，然後扭曲成自己的特色，譬如「全過程人民民主」；更多則像是想藉由美好響亮的口號，讓全民以為有個前進的「方向」，先喊再說。

「中國的很多名詞，就是一連串待填的括號。」一名在中國農村田野調查著述甚豐的社會學者，在回覆中央社記者何謂「鄉村振興」時，曾給了這樣的提點。譬如鄉村振興的核心精神是鞏固脫貧，其他都是一個個填上的「括弧內容」。

同理可以應用在「中國式現代化」、「中華民族偉大復興」等名詞上，這些名詞本身就有模糊及包容的色彩，只要抓住官方在意的核心，後續可以加上一個又一個的解釋，不斷擴充內容。

「新質生產力」也是如此，從當前媒體的報導來看，新質生產力不外乎與科技創新、促進產業高階化、智慧化、綠色化等有關，是現有相關概念的一個「新包裝」。也有經濟學者直白表示，他實在不懂這是什麼。

為了推動習近平提出的這個新詞，可以預見，未來幾年學界會有不少腦力甚至財力花在相關的闡釋上，也就是繼續填好括號的內容。

在「看不懂」的新名詞外，還有「想不通」的整體施政。

在記者接觸到的中國經濟學者中，不乏感到著急憂心者，認為現行政策沒能快速回應民間需求，樹立民企和一般民眾的信心。也有人議論，究竟是下情不夠上達，還是執政者不知道如何著手最好，又或者根源在高層內部對經濟治理路線的看法不同。

上海復旦大學經濟學院院長張軍12日在一場智庫舉辦的沙龍講座中，對相關現象提出了一個觀察的角度。

為什麼市場往往把高層政策調整的力度想像得較大，結果政策公布時，發現其實沒有太大的變化？

他認為，2017年中共19大以後，中央高層明顯加強了對宏大目標的貫徹，這就是為什麼很多短期的調整沒有發生，因為更看重長遠的目標，也就是「強國」目標，也因此有了更多戰略布局。

他指出，當前政策層面會更講究適度、穩健，不太會採取強刺激的做法，而是把防控風險放在第一位，「在短期和長期的平衡上面，更多權重給了未來」，也就是圍繞「強國」目標在做。

那麼，習近平的「強國夢」裡又有什麼呢？從歷來的公開講話中不難看出，「科技自立」、「共同富裕」、乃至於外交上足以與美國分庭抗禮都算在內。

然而，沒有短期，就不會有長期。眼下中國房地產市場仍處於救治昏迷的情況，青年失業居高不下，產業鏈與供應鏈外移的影響持續，如果短期情況惡化，也會衝擊未來。

更重要的是，沒有幾個人能清楚說明政府的長短期政策是什麼。「你的強國夢是不是我的強國夢？」在缺乏監督制衡的政治環境裡，僅靠領導人的意志拉著大家走，很多中國人其實沒有信心。（編輯：吳柏緯）1130313