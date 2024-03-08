習近平推新質生產力 專家：口號缺乏實質內容

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（中央社台北8日電）中共領導人習近平指示發展「新質生產力」，盼中國經濟藉此擺脫當前疲態。經濟專家指出，這句口號缺乏實質內容，不過中國通常都是先喊口號給出大致方向，然後再逐漸填充。

德國之聲（DW）7日報導，「生產力」這個詞彙源自19世紀的馬克思主義經濟理論，內容包括國民經濟中不可或缺的自然資源、勞動力、生產材料和技術知識。

習近平的倡議稱，不同於只包含勞動力和資本的傳統生產材料，新質生產力更立足於技術創新；官媒中國日報並稱，中國政治領導層多次強調，必須發展新質生產力，以推動中國經濟增長。

資產管理公司德聯豐投資公司（Union Investment）中國業務首席經濟師鮑爾（Volkmar Baur）告訴德國之聲，就目前而言，這句口號還缺乏實質內容。不過，這種做法在中國很常見。

他指出，中國通常都是先喊口號給出大致方向，然而再逐漸填充內容，好比習近平提出「共同富裕」，至今一般對這句口號的具體內涵還是知之甚少；「一帶一路」倡議也是推行多年後，輪廓才逐漸清晰。

雖然中國日報宣稱，透過重點發展新質生產力，將加速中國未來工業和核心產業的發展，不過鮑爾質疑，過去一段時間裡，中國發生的很多事情，並不都有利於提高生產效率。

他提到，國家對經濟和研發領域的干預越來越多，甚至限制創新，事無鉅細對於企業的規定也越來越多，怎麼投資、投向哪裡都要干預，凡此種種只會導致生產力下降。

柏林「墨卡托中國研究中心」（MERICS）首席分析師格林貝格（Nils Grünberg）則說，習近平提出的這個新理論，想必使得省級決策者非常頭疼。

他說：「地方官員的處境非常糟糕，他們必須弄清楚北京到底想要什麼。」習近平不斷發出這類措辭隱晦的訊息，以致地方官員難以掌握北京路線的變化。

至於習近平提出新質生產力後，先前的「中國製造2025」是否就不了了之？

MERICS經濟分析師剛特（Jacob Gunter）表示，「中國製造2025」這個概念，在外國人當中引起恐慌，所以中國不再使用，但這並不意味著，他們放棄這個計畫。

剛特說，習近平對技術有種「痴迷」，對習而言，發展技術仍是優先選項，「中國製造2025年中所羅列的十項技術，今後也仍將是集中大量資本、資源和重點研發的領域」。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130308