中國最高法：打破腐敗分子「一人逃亡全家得利」

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（中央社台北8日電）中國最高人民法院院長張軍今天發表工作報告表示，去年審結貪污賄賂等職務犯罪案共2.4萬宗，追繳違法所得人民幣4.5億元（約新台幣19.6億元）及價值數億元房產等，「堅決打破腐敗分子『一人逃亡、全家得利』的迷夢。」

中國全國人大二次會議第二次全體會議今天舉行，張軍發表工作報告時表示，最高人民法院堅持對腐敗犯罪依法嚴懲，2023年審結貪污賄賂等職務犯罪案共2.4萬宗，涉及2.7萬人，年增19.9%。

他並點名依法懲處沈德詠、盛光祖、李文喜等30名原中管幹部，贓款贓物一律追繳。落實受賄行賄一起查，嚴懲多次、巨額、向多人行賄犯罪。

他表示，去年審結外逃人員回國受審案件371宗，犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡沒收違法所得特別程序案38宗，追繳違法所得4.5億元及價值數億元房產等，堅決打破腐敗分子「一人逃亡、全家得利」的迷夢。

他又指，去年嚴厲懲治境內外電信網路詐騙犯罪，嚴懲幕後「金主」、組織頭目和骨幹分子；對受蠱惑出售出租「兩卡」幫助信息網路犯罪活動、淪為電詐「工具人」的在校及剛畢業學生等依法從寬處理，加強教育警示。

張軍表示，去年依法懲處從事間諜活動的梁成運等，形成有力震懾，並常態化展開掃黑除惡鬥爭。

他表示，今年最高人民法院的工作，是要貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，推進掃黑除惡常態化，嚴厲打擊整治電信網路詐騙、跨境賭博等犯罪。保持懲治腐敗犯罪高壓態勢，加大對行賄犯罪懲治力度等。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130308