中國司法部門首度「四方會商」 聚焦律師工作

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（中央社台北25日電）中國最高法院、最高檢察院、司法部、中華全國律師協會昨天首度召開「四方會商」，聚焦律師工作重點領域，宣稱要依法維護律師合法權益，暢通律師維權管道，但也強調堅決整治惡意炒作等違法違規行為。

中國新聞網報導，這場會議是為了全面貫徹落實中共20大和20屆二中全會精神，建立法院、檢察院、司法行政機關、律師協會「四方會商」機制，聚焦共同關注的律師工作重點領域，強化協作配合，深化良性互動，為推進中國式現代化提供有力支撐和服務。

中國最高法院黨組書記、院長張軍表示，法院工作取得的發展進步離不開法律監督機關、司法行政機關和廣大律師的監督、支持。依法維護律師合法權益，就是維護當事人合法權益，就是把以人民為中心落到實處。

張軍並稱，尊重、保護律師參與訴訟活動的權利，暢通律師維權管道，支持律師依法行使權利。與各方一道，持續推進律師參與市場化調解工作，促進律師在「抓前端，治未病」中發揮更大作用。

中國最高檢察院黨組書記、檢察長應勇表示，法院、檢察院、司法行政機關和律師協會都是黨領導下的全面依法治國的重要力量，職能分工雖有不同，但根本目標高度一致，都是要立足自身職能，努力實現「努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義」的目標，合力推動在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家。

他表示，最高檢將協同與會各方做好交流會商的「後半篇文章」，充分履行法律監督職能，保障和促進律師依法執業，「深化審查起訴和審判階段律師辯護全覆蓋試點」。

中國司法部黨組書記、部長賀榮表示，律師是推進中國式現代化、全面依法治國一支不可或缺的重要力量，要在全社會營造尊重律師職業的良好氛圍。要引導廣大律師踐行為民宗旨，促進法律服務提質增效，讓人民群眾真切感受到公平正義。要持續推進執業權利保障落實，為律師依法執業創造良好條件和環境。

但賀榮也強調，要強抓「律師執業行為規範」，堅決整治惡意炒作等違法違規行為，發揮好行業自律作用。

據報導，全國律協會長高子程在會中彙報有關工作情況；蔣敏、肖勝方、沈田豐、顧永忠、楊希勇5名律師代表參加會議並發言。（編輯：楊昇儒）1130125