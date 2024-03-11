中國兩會側寫：經濟撲朔迷離 政治明確緊縮

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）今年「兩會」隨著中國全國人大今天閉幕宣告結束，「新質生產力」成為與會者朗朗上口的詞彙。但關鍵技術被「卡脖子」，使中國經濟未來仍撲朔迷離；而可確定的是，一切更向「習核心」集中的黨中央，政治上更加緊縮。

中共總書記習近平2022年9月在黑龍江提出「新質生產力」後，這一抽象的詞彙已是今年1月間各地「兩會」的熱詞。而到3月的全國「兩會」，彷彿在任何領域都可以出現「新質生產力」。

產業界代表與委員關注「新質生產力」，套入官方給的架構，緊扣經濟發展方向；小米創辦人雷軍的4份提案全數與「新質生產力」有關，並聚焦在人工智慧與低碳；另一方面，格力電器董事長董明珠的提案則提到「中國智能」方案與創新，每個企業家都擁有自身的一套「新質生產力」版本。

根據記者在現場耳聞，甚至房地產業、外交領域、教育界都要提「新質生產力」。像是，在民生記者會上，住建部長倪虹就說，要蓋高品質的房子；教育部長懷進鵬也提「新質生產力」，要加強創新人才培養。

不過，要靠高科技的「新質生產力」，仍需要先進晶片，在被「卡脖子」之下，這為眼下碰到經濟沈痾困境的中國，要如何藉推進「新質生產力」帶動經濟成長動能，還有待時間考驗。

中國經濟何時會轉好，尚不知道。但唯一能確定的是，儘管今年的中國全國「兩會」可說是解除疫情管制，恢復到相對採訪寬鬆的時刻，但是政治氛圍卻越來越緊縮。形式上，人大總理記者會取消，法律上又拍手通過「國務院組織法」，權力集中於黨與中共總書記習近平手上。

這反映在這次參加的兩會各種會議上。在開放媒體的團組會議，各個代表、委員時常在發言的過程中「感謝黨」、「要維護在習近平為核心的黨中央」等等的說法，不絕於耳。另外，兩會期間的提問安排亦有官方斧鑿痕跡。

兩會結束了。兩會的宣傳與拍手場合，比真實的討論與監督要多，後續的政治與經濟發展仍留下許多問號，問題還未能解決。

文革過後中共一度試著推進黨政分離，但是「十年河東、十年河西」，如今，黨又集中了一切權力。（編輯：邱國強）1130311