百度李彥宏談AI 稱未來程式工程師職業將消失

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（中央社台北11日電）中國網路搜尋引擎巨頭百度積極發展人工智慧（AI），公司創始人李彥宏預言稱，以後程式工程師職業將消失，因為只要會說話，人人都會具備能力，並指旗下的聊天機器人「文心一言」，在中文發展上超過ChatGPT。

綜合陸媒報導，李彥宏3月9日在央視節目表示，以後不會存在「程序員」（程式工程師）這種職業了，因為只要會說話，甚至可能不用寫字，人人都會具備程式工程師的能力。

他還預測未來的編程語言只會剩下兩種，分別是英文及中文，並指這是目前世界上人工智慧技術最領先的兩個語言，又說在中文方面，文心大模型4.0發展已經超過ChatGPT4.0。

李彥宏舉例，若要寫首藏頭詩之類，現在很多大模型都能寫。但是如果要寫首詞，例如一個「沁園春」這個詞牌的詞，那ChatGPT4.0就不理解了。它不知道第一句話應該是4個字還是5個字。

除了與國外競爭，中國國內目前也有「百模大戰」，李彥宏認為，不應該有那麼多人去做同樣的事，這是社會資源一個很大的浪費，大家都在重覆勞動，在做同樣的事情。「我說大家不要去捲模型了，捲應用吧，只有應用真正直接創造價值」。

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李彥宏認為，人工智慧對於人類生產以及生活的改變會是非常根本性的。過去網路已經很大地改變大家的生活，但是這一波的改變，會更加的徹底、更加的深刻。

中國2023年8月批准8個AI聊天機器人應用程式上線，提供類似ChatGPT的服務。其中，百度的「文心一言」搶先推出，不過，德媒測試發現，機器人會強制終止「習近平」等敏感詞彙的提問對話。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130311