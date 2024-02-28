蘋果放棄電動車 中國造車新貴同表震驚

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（中央社台北28日電）「蘋果放棄造車」的消息傳出後，小米董事長雷軍在內的多名中國「造車新勢力」巨頭今天表達震驚與意外，但多認為蘋果接下來聚焦人工智慧（AI）是正確的戰略選擇，未來電動汽車的決戰就在AI。

多家外媒今天報導，蘋果公司（Apple）決定放棄已啟動10年的電動汽車計畫，研究經費將轉投生成式AI。消息一出，震驚全球電動車行業，也讓許多車廠鬆了一口氣。

雷軍今天在微博發文稱，看到這個新聞，非常震驚。小米戰略是「人車家全生態」，「我們深知造車難度，3年前依然做了無比堅定的戰略選擇，認認真真為米粉造一輛好車！」。

小米做手機起家，雷軍長期鎖定的最大競爭對手就是蘋果。不過蘋果研究造車10年後選擇放棄，雷軍2021年3月30日宣布斥資100億美元造車，如今小米SU7電動汽車已經亮相，即將在3月正式發表，預計第2季量產交車。

中國「造車新勢力」領頭品牌理想汽車董事長李想，今天發文表示，蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智慧是絕對正確的戰略選擇，時間點也合適。

李想強調，做成了汽車，大獲成功，蘋果會增加2兆美元的市值，但是汽車大獲成功的必要條件仍然是人工智慧。「汽車的電動化是上半場，人工智慧才是決賽」。

小鵬汽車董事長何小鵬也在微博發文表達意外。他提到，去年還討論過，汽車行業新進入者會在2024年內全部出牌，但除了蘋果。2024年後的10年會進入淘汰賽和全明星賽。但沒有想到蘋果在2024年出了這樣的牌。

集度汽車執行長夏一平發文稱，專注AI一定是最正確的選擇，人工智慧才是科技界的終局之戰的決定性戰役。

不過夏一平提到，假設賈伯斯（Steve Jobs）仍在掌舵，蘋果是不是會有不一樣的處理方式？ 比如蘋果+福特，這種頂級AI+先進製造的合作模式或許是落地AI應用的最優解。

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智己汽車聯席執行長劉濤也表示，「蘋果取消造車，確實令人驚訝，也算情理之中」。蘋果過去的產品，總是能將極致美學與極致科技完美融為一體，而智慧車的消費者也需要這樣的產品。這也是他們努力的目標，為使用者打造美與智慧科技完美結合的產品。

深藍汽車執行長鄧承浩則表示，造一台可以跑的電車容易，造一台好電車難，造一台消費者拍手稱好的好電車更難。他期望蘋果「再堅持堅持」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130228