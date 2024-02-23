中國車企接連倒閉 理想汽車籲官方建立併購體系

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（中央社台北23日電）中國汽車業競爭激烈，近年車廠接連倒閉，最新爆雷的是生產豪車聞名的高合汽車。對此，理想汽車董事長李想公開呼籲當局應該建立和引導汽車企業的合併與收購體系，以減少社會損失。

高合汽車過年後傳出財務危機已停工停產，李想21日在社交平台發文呼籲，國家應該建立和引導汽車企業的合併與收購體系，包括資質相關的問題。

他指出，接下來會有不少新品牌遇到經營和資金的問題，雖然都是合理市場競爭的結果。但經營不善而併購產生的社會損失是10的話，經營不善倒閉的社會損失則是100。美國三大汽車當年也是上百家車企激烈競爭、合併的產物。

李想提到，理想汽車接手已經停產很久的北京現代一個工廠後，增加3萬個穩定的社會就業；滿產後會增加超過人民幣1000億元（約新台幣4400億元，下同）的經濟產值；最多還會增加超過100億元的全口徑稅收。

「所以，建立健全的汽車企業兼併重組機制，我認為是非常重要的」，李想表示。

陸媒第一財經報導，2014年前後，「造車新勢力」開始興起，隨後資本加持，造車企業的數量逐步增多，新能源汽車的產能不斷增加。不過隨著近幾年競爭加劇，一大批造車新勢力先後倒下，資本市場也開始趨於理性。

據統計，包括威馬、天際、奇點、愛馳等已經宣告破產或陷入經營危機的15家造車新勢力，總計規劃年產能超過1000萬輛，產能總規劃投資超過6000億元，其中，預估已落地的年產能高達近380萬輛。這些汽車公司已公開的累計融資金額超過1000億元。

報導指出，不僅是新能源車企的倒閉造成大量產能閒置，燃油車市占率的快速萎縮，使得不少汽車品牌面臨危機，關閉、停辦、合併、轉產的現象不斷上演。

其中，鈴木、歐寶、雷諾等外資品牌已經退出中國市場，北京現代、長安福特、神龍汽車等變賣工廠瘦身；長安福特即便是大幅削減產能後，產能利用率仍然不足30%。

報導並指出，中國汽車產業也處於嚴重過剩的階段。截至2022年底，全國乘用車產能合計4289萬輛，而當年的產量為2702萬輛，產能利用率為63%。超過1500萬輛年產能處於閒置狀態。按照國際通行標準，產能利用率低於75%時，就意味著嚴重的產能過剩。

而2022年燃油車銷量低於10萬輛的中國車企就有31家，其中11家銷量掛零。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉此前表示，未來3至5年，隨著新能源汽車的發展，將有80%的燃油車品牌「關停並轉」產生大量閒置的生產線。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130223