福斯新疆測試車道被指強迫勞動 德國政界要求撤出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）德國福斯汽車與中國上汽集團合資經營的上汽大眾再被指涉及強迫勞動。綜合外媒14日報導，上汽大眾一個位於新疆吐魯番的測試車道被指涉及強迫勞動，有德國政界人士要求福斯撤出新疆。

綜合路透社及德國之聲14日報導，德國福斯汽車（Volkswagen，中國稱：大眾汽車）與中國上汽集團合資經營的上汽大眾位於新疆烏魯木齊的工廠於2013年開業。

路透社引述德國「商報」（Handelsblatt）表示，華盛頓共產主義受害者紀念基金會高級研究員曾德恩 （Adrian Zenz）提出證據，指由上汽大眾的子公司營運、位於新疆吐魯番的測試車道涉及強迫勞動。

曾德恩表示，他在網路發現一些相片及聲明，包括上汽大眾在新疆僱用的中國鐵路工程總公司網頁，顯示在扶貧計畫下維吾爾族人被僱用來建設該車道，但這個扶貧計畫被聯合國專家指是涉及強迫勞動。

曾德恩又指，他發現中國鐵路工程總公司工人的相片，工人穿著軍訓制服及附有一朵紅花，是「最具強制性的勞動力轉移的典型特徵」。

德國福斯發言人回覆路透社表示，福斯正與非控股合資企業上汽大眾商討未來在新疆的業務，並會對不同情況進行深入考慮。

福斯指，此前沒有察覺該測試車道涉及侵犯人權問題。

對於為何該車道的審計沒有納入此前新疆烏魯木齊工廠的審計，福斯表示，因兩個場地由不同聯營公司營運，不可能一起審計。

上汽大眾的新疆烏魯木齊工廠被指侵犯人權而飽受批評，去年福斯委託的審計公司對工廠進行獨立審計調查，報告指沒有發現該工廠有強迫勞動的跡象。

不過，曾德恩對路透社表示，福斯就吐魯番車道涉及強迫勞動的回應並不足夠，福斯涉及強迫勞動也並非新事。

他說，「我認為福斯應公開表示他們會盡快撤出新疆。」

隸屬德國綠黨的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）表示，「福斯必須離開新疆，企業的商業考量也有一條倫理的紅線，與推行強迫勞動的新疆當局同流合污，無疑越過了這條紅線。」

德國社民黨議員施瓦柏（Frank Schwabe）表示，新疆的人權狀況是「災難性和難以準確評估」，德國企業不應該在當地進行商業活動，「對大眾來說也是如此。」

資產管理公司德聯豐投資公司（Union Investment）在一份聲明中表示，福斯不再符合該公司可持續基金的投資。

上汽及中國鐵路工程總公司沒有回應路透社查詢。

德國化工巨頭巴斯夫（BASF）不久前宣布將從位於新疆的兩家合資企業中撤出股份，稱「其涉及的行為有悖於巴斯夫的價值觀。」外界關注福斯會否繼巴斯夫後，成為另一間撤出新疆的德國企業。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130215