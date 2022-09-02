聯合國新疆報告指侵犯人權 中國131頁辯駁內容如平行世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如台北特稿）聯合國發布48頁新疆報告的同一時間，中國駐聯合國日內瓦辦事處也提出了131頁圖文並茂的辯駁文件，宣稱新疆「去極端化」的努力為國際社會反恐帶來「有用的經驗」，兩份報告對照宛如平行世界。

在西方政府要求盡快而中國則阻擋發布的雙重壓力下，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）趕在8月31日高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）卸任前13分鐘，將新疆人權狀況調查報告放上官網，並同步附上中國官方的回應文件。

特別的是，在長達131頁的中國文件中，所有被提及的新疆維吾爾人，不論是接受外媒採訪訴說親身遭遇者，或中國指控的恐怖分子、中國官方宣傳影片的受訪當事人，名字和影片截圖裡的面孔都被一一塗黑。聯合國人權辦事處人員除了連夜趕自家報告，還費時在中國文件上「去識別化」，這幾天想必過得十分疲憊。

根據政治新聞網站Politico透露，巴舍萊在5月接受中國政府安排訪問新疆後，陷入被批評配合中方宣傳的公關危機，卻也因此讓蒐集素材、撰寫報告的辦事處雇員獲得了更大的自由空間，得以訪問更多從新疆脫身的維族人。

不過，匿名外交人員告訴Politico，上週巴舍萊將報告交給中國預覽，結果直到週三發布當天工作人員都還在改寫部分內容，包括在午夜前最後幾小時將「強迫絕育」的措詞軟化，因為北京極力避免外界指控它在新疆對維族人「種族滅絕」。

最後出爐的報告指出，新疆生育率從2017到2019年「明顯不尋常」的下跌了48.7%，比全中國平均生育率還低，報告說：「有可信跡象顯示，自2017年強制執行家庭計畫政策以來，生育權就遭侵犯。」但也寫說因欠缺政府數據，很難就生育權遭侵犯的全貌做出結論。

雖然聯合國報告有所保留，中國政府還是不滿意，因此由駐聯合國日內瓦辦事處提出英文書面反駁外界指控。檢視聯合國報告與中國文件內容，就像是「一個新疆，兩個世界」。

例如，聯合國報告與先前民主國家媒體和人權團體已提出的指控類似，維族人在所謂「職業訓練和教育中心」，也就是通稱的「再教育營」中受到人身自由限制、無法與家人見面、言行被嚴密監視，但中國文件描述的情況全部相反，宣稱維族人可來去自如。

中方文件也強調充分尊重少數民族的文化和宗教需求，但或許寫得太多太長忘了比對邏輯是否一致，到了後面又說禁止職訓教育中心內有任何宗教集會。聯合國報告則寫到，因再教育營規定維族人每晚2小時輪班守夜，等於迫使他們無法按時進行回教祈禱儀式。

此外，聯合國報告訪問的維族人幾乎都提到被定期注射或餵食不明藥物，讓他們昏昏欲睡。中國文件則強調提供24小時的醫療服務，且訓練中心旨在進行「心理矯正和行為干預，以幫助受訓人改變心態、重新回歸社會和家庭」。

對於強迫勞動、性侵或騷擾等維族人的指控，中方也全部否認，並對於新疆全境密布的數位監視系統表示並未針對特定人、且「美國和英國也有」。中國文件並宣揚新疆的現代化建設，包括所有村鎮都舖設了寬頻光纖網路，「連在最偏僻地點的農夫和牧人，都能和全世界的人用視訊連繫起來」。

這就是全球最擅長網路監控的中國政府在論述新疆情況時的架空世界觀，至於受中國影響力籠罩的聯合國，其人權機構能發揮多少力量？巴舍萊昨天離職後的空缺尚未填補，這個難坐的位子，即便在新人上任前已可將新疆報告翻過頁，減少一點壓力和尷尬，但未來的挑戰只會更大。（編輯：黃自強）1110902