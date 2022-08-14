盧沙野稱「再教育」台灣人 中國媒體人：凸顯專制政權暴力

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中國資深媒體人長平評論認為，中國駐法大使盧沙野稱「再教育」台灣人一席話令人毛骨悚然，凸顯出專制政權的暴力。（示意圖／中央社）

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（中央社台北14日電）中國外交官近日一席若統一台灣要進行「再教育」談話，震驚歐洲引發批評，中國資深媒體人長平評論認為「再教育」一詞令人毛骨悚然，凸顯出專制政權的暴力，例如在香港的所為。

中國駐法大使盧沙野8月3日晚上就美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事接受BFM電視台（BFM TV）訪問時表示，若統一台灣，要進行再教育，讓台灣人變回愛國分子、再度支持統一。「再教育」一詞震驚歐洲各界，國際輿論發酵，引發眾多批評。

南方周刊前副總編輯長平13日在德國之聲發表評論表示， 裴洛西訪台後中國在台灣周邊海域軍事演習。然而，民調顯示，每次解放軍軍演威脅，都大幅拉高台灣民眾對大陸的反感。

那麼北京如何對一再宣傳台灣同胞渴望回歸祖國懷抱自圓其說呢？長平指，盧沙野這回說出了中共黨內人盡皆知但不是每個人都好意思說出來的未來計劃，稱統一後，「我們要進行一次再教育」。他認為，盧沙野似乎並不認為「再教育」是一個負面用語。

長平評論，「再教育」一詞令人毛骨悚然，是因為它讓人想到納粹時代的德國、史達林時代的蘇聯和毛澤東時代的中國。它最近一次廣為人知是集中關押上百萬維吾爾人和其他穆斯林人的新疆「再教育營」。

他指出，六四鎮壓之後，中共宣傳的要義是「去正義化教育」，重點是矮化別人，強調天下烏鴉一般黑，主打「也」字，即民主國家也有貪污腐敗，也有貧窮落後，也搞洗腦教育。自由民主可以用來洗腦，為什麼專制極權就不可能用來洗腦呢？

2012年，香港推行中小學的「德育及國民教育」，遭到當地民眾強烈抵制，稱之為「洗腦教育」。當時的中聯辦宣傳文體部部長郝鐵川不僅承認國民教育就是洗腦教育，還稱只要看看美、法等西方國家這方面的制度，就會看到這種必要的洗腦是一種「國際慣例」。

長平說，結果在當年非常國際化的自由香港推行洗腦這種「國際慣例」的結果，就是百萬市民上街抗議，以及後來「雨傘運動」和「反送中運動」。

香港實施國安法後，對民主運動進行鎮壓。警察和便衣警察在街頭肆無忌憚地襲擊民眾，大量抗爭人士被抓捕、起訴和入獄，社會組織陸續關閉，移民數字大幅增長，但香港卻出現令人難以置信「洗腦教育」的成功民調。

據香港民意研究所近期發布的調查報告，港人對香港和中國大陸政府的好感度顯著上升。受訪者對香港政府的好感度，較半年前大幅上升28個百分點；對中國大陸政府的好感度創13年來新高，上升17個百分點。

與此同時，受訪者對台灣政府的好感度則下降8個百分點，而對美、英、法、澳、日政府的好感度，皆全線下滑，大部分創下多年新低點。

長平表示，可看到「再教育」手段可能透過修訂教材、控制媒體、審查言論來實現，這一切的背後是專制政權的暴力。由此可以想見中國若統一台灣之後的「再教育」將如何進行。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110814