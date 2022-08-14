更多編輯台推薦新聞：
台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍
生活

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國銀行「提款難」蔓延至深圳 凸顯資金流危機

2022/8/14 12:10（8/14 12:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國多地銀行在7月中旬出現「提款難」問題，如今蔓延到深圳。（圖取自Pixabay圖庫）
中國多地銀行在7月中旬出現「提款難」問題，如今蔓延到深圳。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國多地銀行在7月中旬出現「提款難」問題，這波浪潮如今蔓延到深圳。分析指出，這與銀行資金流危機有關，金融機構以防詐騙名義凍結儲戶帳戶不給提款，實為爭取內部資金周轉時間。

綜合第一財經、自由亞洲電台等媒體報導，日前有多名儲戶（存款人）在網路上反映，中國銀行深圳地區的扣帳卡微信提取現金失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示為「凍結」。

深圳銀行的業者透露，中國銀行凍結帳號是配合公安部門落實「斷卡」行動，以防電信詐騙與網路賭博，被凍結的帳戶要親自到銀行解凍帳戶，但因人數眾多，「週末的時候，排隊1小時都進不了門」。

除了中國銀行之外，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多家銀行也有類似情況，部分支行門外，要求解凍的儲戶大排長龍。

7月中旬，北京、山東、海南等省市先後出現多家銀行儲戶遭遇銀行儲蓄卡被凍結的情形，只能存款不能提領。

當時，有官媒背景的證券日報引述多家銀行的發言人指出，新一波「斷卡」行動，這主要是針對非法買賣、出租、出借銀行卡，為電信網路詐騙提供轉帳洗錢服務的帳戶。

長期居住在深圳的湖北人張海接受自由亞洲電台採訪時表示，2個月前就發現銀行帳戶出現異常，銀行卡和網上提存受到限制，微信與支付寶都不能使用，現在問題尚未解決。

張海並說，對中國的銀行失去了信心。「它完全可以無視你的個人權益，並且配合政府，用各種理由來刁難和限制你」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經濟學者司令分析，現在房企、房地產的金融機構都在缺錢，資金流出現嚴重問題。金融監管當局不可能坐視不管，需要在中共20大召開之前，把危機控制在至少是房地產領域中的個別地方。

司令表示，現在它把眼光放到銀行的儲蓄存款，金融機構想了一個擦邊球辦法，打著幌子，借用儲戶一週之內存款的時限，「因為儲戶也就是用一到兩週時間來解鎖銀行帳戶」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110814

延伸閱讀
中國已為村鎮銀行弊案墊付800億 河南8官被查中國銀行澳洲分行現人潮遭疑擠兌 官方：留學生開戶彭博：中國開發商證券市值蒸發2.7兆 房地產榮景不再疫情與房地產危機 中國31省上半年財政收支赤字中國7月CPI年增2.7% 創2年來新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族