中國7月CPI年增2.7% 創2年來新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，創下2020年8月以來新高。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，創下2020年8月以來新高，略低於事前市場預估平均值2.9%。雖然數字遠低於其他主要國家，然而近幾個月來逐步上揚，通膨壓力逐漸浮現。

根據中國國家統計局公布數據，7月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，較上月增加0.2個百分點；生產者物價指數（PPI）年增4.2%，漲幅較6月下降1.3個百分點，創17個月以來新低。

數據顯示，受到豬肉、蔬菜等食品價格上漲及季節性因素影響，CPI的年漲幅略有擴大。今年7月食品價格年增6.3%，漲幅比6月擴大3.4個百分點，使CPI上漲約1.12個百分點。

據數據，豬肉價格由6月下降6.0%轉為上漲20.2%，水果與蔬菜的價格分別上漲16.9%和12.9%；糧食、禽肉、雞蛋和食用植物油價格漲幅在3.4%到7.4%之間。

非食品價格年增1.9%，漲幅比6月下降0.6個百分點，帶動CPI上漲約1.56個百分點。其中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲24.6%、26.7%和22.4%，漲幅均有收窄。

官方過去曾強調，中國通膨情形較西方主要經濟體緩和，原因為食品價格充分展現中國特色社會主義優勢，重要民生產品和關鍵大宗商品供應取得顯著成效，且採取增加煤炭供應和確保煤炭價格合理措施，使得用電和天然氣價格保持穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而，就近幾個月的CPI走勢仍可發現呈現逐步上漲，且創下近年新高，顯示中國仍面臨一定程度通膨壓力。

日前南華早報（SCMP）報導指出，中國通膨率低於西方國家，除了北京在貨幣政策上避免過度放鬆外，另外主因則是CPI權重計算大不同，中國看重衣食；美國則重視住房和交通，後者較容易受到全球能源價格和國內貨幣狀況影響。中國官方並未公布CPI計算權重分布。（編輯：李雅雯）1110810