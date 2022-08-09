回應看衰 中國社科院：下半年經濟成長逾5.5%

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（中央社台北9日電）中國社會科學院經濟研究所剖析，在COVID-19疫情控制趨穩情況下，加上基建投資穩增長、促進消費等政策，下半年經濟成長率有望逾5.5%，有些外部機構低估了中國經濟成長的潛能。

澎湃新聞報導，中國社會科學院經濟研究所在「經濟研究」刊文分析經濟情勢，內容直指，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控形勢穩定的情況下，預計下半年經濟將繼續保持回升態勢。

文章指出，在持續推動基建投資穩增長和促進消費政策下，中國下半年經濟成長率有望超過5.5%。對於國際貨幣基金（IMF）、亞洲開發銀行（ADB）調降中國經濟成長預測，「我們覺得上述機構有可能低估了中國經濟增長的潛能」。

在物價走勢方面，預計下半年消費者物價指數（CPI）會在小範圍內上下波動，全年漲幅約在2.0%左右，綜合判斷全年漲幅會超過去年，但仍處在相對溫和區間。下半年生產者物價指數（PPI）可能續回落，回落速度會受國際地緣衝突演變態勢影響。

對於市場質疑下半年經濟反彈力度，中國社會科學院經濟研究所在文章中回應，中國近年經歷疫情嚴重衝擊，加上國際地緣政治不穩定因素，這確實導致了經濟成長放緩、投資回報不確定性因素增加、居民收入成長減慢等。

面對複雜嚴峻的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，在經濟成長內生動力仍相對疲軟的情況下，下半年繼續實施適度需求擴張政策、穩定內需成長十分必要。

建議官方，推出的政策要讓人可真正地感受到投資收益率或收入的持續改善，從而激發經濟成長的內生動力，進而扭轉經濟下行壓力加大的局面。（編輯：李雅雯/邱國強）1110809