中國地方財政狀況頻出 各地搖搖欲墜危機四起

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（中央社台北14日電）中國地方財政狀況深陷泥淖，分析認為，地方多年的透支且畸形的經濟發展、唯GDP論與不受監督的統治模式，再加上嚴苛動態清零，把中國經濟推到懸崖邊，搖搖欲墜、危機四起。

為刺激經濟發展，近期多地頒布千奇百怪的救房市政策，包含團購買房、公務員要幫忙賣房，還有「西瓜換房」等促銷，在在顯示中國房產不振的事實。

除此之外，公務員出現減薪潮也引人側目。財新網6月底的一篇報導「沿海多地出現公務員降薪」，指出包含廣東、浙江、江蘇等地的公務員陸續遭到降薪、各項福利、獎金、補貼被取消，基本工資也被下調2至3成。

山東煙台還出現有教師集體維權，抗議2年的獎金沒有發放，還被迫要繳回人民幣5至10萬的收入。

根據美國之音中文網報導，種種跡象顯示，中國地方政府的財政狀況出現了問題。

報導引述分析人士指出，中國地方政府多年來以發展土地財政、政府支出刺激經濟發展，在唯國內生產毛額（GDP）掛帥的考核標準下，實際是不斷透支，形成資源配置浪費，變成畸形的財政狀況。

美國南卡萊羅納大學艾肯商學院教授謝田接受美國之音採訪時表示，中國政府本來的一個經濟大支柱就是土地財政，土地財政與房地產相關，然而現在已基本腰折。

謝田指出，眼下中國已有3、4億套房地產賣不掉，整個經濟下滑的時候，很多人失業，也沒錢去買，導致環環相扣的惡性循環。

他解釋，房價上漲的時候很多人會害怕，消費者因此會想必須買；一旦房價出現下滑，消費者就會想是否會繼續下滑，反而不買。銷售下滑導致整體破滅，貸款成為呆帳，涉及到房地產企業的現金流和還貸能力。

謝田說，一旦房企破產，很多銀行也會跟著垮掉。現在銀行已經開始出現問題，村鎮銀行擠兌的現象已經非常普遍。還有資金到期被人偷走、公款捲逃，這顯然與經濟下滑有關。

謝田並指，中國這個危機有點像美國的次貸危機，也有點像日本的房地產泡沫危機，與1929年美國經濟蕭條。

他稱，現在製造業萎縮、金融危機、房地產危機，三大危機湊再一起。中國經濟發展畸形，過度依賴房地產，本來就是個萬病纏身的人，現在又出了車禍，加了一個清零政策，就是病情惡化、病入膏肓。

美國之音還採訪了在美國的Youtuber「小翠時政財經」的小翠。小翠指出，中國目前的官員考核體制形成了今天的惡果。中國的考核以經濟為導向，一個地方要發展起來，必須要靠政府投資。

她說，地方政府搞賣地、搞房地產、搞園區，又搞一個中心，全都是政府投資。這些投資進去後，KPI就完成了，GDP特別漂亮。

小翠分析道，這些表面漂亮的GDP不是當前中國的需要，且反而會產生不良循環。「經歷幾任官員以後，這個地方財政就已經不能看了」，因為這嚴重透支了中國經濟。

她表示，地方政府的考核是跟經濟掛鈎的，為了個人業績會去搞很虛的面子工程，這不會產生任何經濟效益，反而是一種資源的浪費。

小翠說，「房子蓋得這麼高，你進去裡面看看，是空的，根本沒有人在裡面辦公。但是債已經負好了。政府借了錢投資，然而並不會產生後來的現金流。那麼你沒有錢回來，只有錢出去。這是一種非常畸形的財政狀態。」

她也不看好中國國務院為振興經濟而提出的一攬子穩經濟政策，因為到了地方，資金全部被挪用，並不會直接退給企業，讓企業真實享受福利待遇。

報導並指，2022年上半年，中國土地市場成交量大幅下降。年增、月增下降均超過5成，三四線城市降幅最大。

今年1到5月，商品房銷售面積年增比下降23.6%，住宅銷售額下降34.5%。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110714