分析：中國新三樣出口雖增 仍難挹注整體經濟

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（中央社台北20日電）中國「新三樣」：電動車、太陽能電池及鋰電池的出口額去年增加近30%，但專家分析，新三樣出口額增加實因內需不足，且新三樣占中國整體出口低於5%，難以對中國整體經濟產生實質貢獻。

美國之音（VOA）今天報導，過去中國出口靠服裝、家電和傢俱「老三樣」。但中國國務院總理李強近期表示，去年中國的「新三樣」也就是電動車、太陽能電池和鋰電池出口額，成長近30%。

儘管如此，報導指出，新三樣2023年合計出口人民幣1兆600億元（下同，約新台幣4兆7000億元），在中國全年出口額23兆7726億元中，比重僅約4.4%。

智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員兼中國項目協調員黃天磊說，中國一再強調新三樣對出口的貢獻增加，實因新三樣在中國境內的需求不大。

他說，中國經濟成長的動機來自於內需，也就是對內的投資和消費，但新三樣不符合這兩個條件，由此也反映中國內需比較弱且需求不足，「這是中國經濟當中，我認為最大的一個痛點」。

黃天磊表示，中國GDP過去幾年不斷下滑，從以往的兩位數成長降至如今約5%，甚至被質疑5%能否實現，因此新三樣領域的投資是否能提升中國生產力，可說是經濟能否改善的關鍵。

他說，若生產力提升，將對中國經濟長遠發展有非常重要影響，但這當中不僅涉及政府投資，更重要的是民間投資能否發揮作用。偏偏過去這段時間中國經濟疲軟，民間對經濟環境失去信心，因此不願意投資。

南卡羅萊納大學艾肯（University of South Carolina Aiken）商學院市場學教授謝田則指出，新三樣的這些產品，實際上還看不到將有足夠的市場和足夠的需求以帶動足夠的就業，填補老三樣留下來的空白。

他說，因老三樣是勞力密集產業，新三樣恐怕僱不了那麼多人，所以不會解決中國「就業難」的問題。

此外，李強在今年中國全國「兩會」期間表示，中國將推動發展低碳經濟，加強太陽能發電、風力發電和水力發電等項目建設。

謝田指出，中國政府擬對新能源大量投資，實際上對經濟的貢獻非常有限，從根本上沒有太大幫助。

他說，中國經濟持續下滑，工廠關閉和向外移民導致工業用電減少，同時中國人口總數也在下降，對於能源的需求可能會減少，而且經濟運作需要穩定的發展，因此風和水力發電對經濟的幫助，不如火力或核電廠。

謝田表示，何況房地產過去為中國經濟帶來30至40%的貢獻，衰退後對GDP帶來的影響尚無法從其他地方彌補，所以中國政府現在做這個投資非常不明智，因為實際上沒有任何理由表明中國需要這些新能源。

他說，中國過去在太陽能產品的投資最後形成惡性競爭，雖然中國這方面在全球市場比重很高，但實際上對中國企業來說，並沒有太多利潤可圖，反而把國際光電市場攪亂，所以完全不看好李強能藉此彌補中國經濟。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130320