中國已為村鎮銀行弊案墊付800億 河南8官被查

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（中央社記者沈朋達台北13日電）中國銀保監會說，官方為村鎮銀行弊案墊付金額已達人民幣180.4億元（約新台幣800億元）。多家村鎮銀行所在地河南今年有8名金融官員被查，7人集中在近一個月。

河南和安徽5家村鎮銀行近期暫停存戶提款，他們都與河南新財富集團有關，這個集團透過第三方網路金融平台推銷金融商品，並涉及詐騙。「取款難」事件引起大量存戶到河南省會鄭州抗爭，並衍伸出維權民眾遭當局以「健康碼」限制行動，和被不明人士暴力制止的事件。

陸媒澎湃新聞報導，中國銀保監會相關部門負責人12日表示，這5家村鎮銀行因受不法股東操控，透過內外勾結、利用第三方平台和資金掮客等方式，吸收並非法佔有公眾資金，涉嚴重犯罪。這些村鎮銀行帳外吸收的資金未繳納存款準備金，也沒有繳納存款保險費。

河南和安徽當局近期陸續為事件墊付金額。銀保監會說，截至11日，當局已墊付180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進展順利。

銀保監會推算，這次事件涉及的存戶有62.74萬戶，資金達273億元，戶均金額3.8萬元。

銀保監會也指出，還有40家村鎮銀行吸收帳內網路存款，餘額39億元。不過除此次爆雷的5家外，尚未發現其他村鎮銀行有帳外非法吸收網路存款。銀保監會已對相關問題展開專項整治。

爆雷事件也震動河南金融監管系統。12日再傳出銀保監會河南監管局有2名官員被查，分別是該局的政策法規處長蔣紅華，和案件稽查處副處長杜其文。

中國新聞網報導，今年河南金融監管系統已有8人被查，其中7人是在近一個月，多人簡歷涉及中小金融機構的監管。（編輯：周慧盈）1110813