中國當局查村鎮銀行弊案 再究責河南3官員

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（中央社台北30日電）河南村鎮銀行弊案引發中國新一波金融危機，河南省紀委監委網站1天內通報3名長期任職當地金融體系的官員，因涉嫌嚴重違紀違法遭調查，一週內已有4名河南省金融系統官員被問責。

據陸媒此前報導，中國河南村鎮銀行弊案涉及約41萬多名儲戶，他們先是「取款難」，之後又被「天降紅碼」，赴河南鄭州維權反遭警黑勾結施暴引發眾怒，隨後官方展開分批墊付，試圖消弭民怨。

中共總書記習近平28日主持中共中央政治局會議，針對部分地區村鎮銀行發生金融風險，強調要保持金融市場總體穩定，妥善化解風險，嚴厲打擊金融犯罪。

此前中國銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭，涉嫌嚴重違紀違法遭調查。

河南省紀委監委網站29日通報，中國銀保監會河南監管局非銀二處處長、一級調研員郭琴涉嫌嚴重違紀違法，正由銀保監會河南監管局紀委紀律審查和駐馬店市監察委員會盤問。

郭琴2003年開始任職於河南省的金融機構，先後出任銀監會河南監管局農村中小金融機構監管二處處長，銀保監會河南監管局正處長級幹部，以及銀保監會河南監管局新型農村金融機構監管處處長、一級調研員等。

網站又通報，中國銀保監會開封監管分局黨委書記、局長夏軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受銀保監會河南監管局紀委紀律審查和鶴壁市監察委員會監察調查。

夏軍1999年起在河南省駐馬市金融系統工作，曾任銀保監會駐馬店監管分局副處長級幹部等。

網站同日通報，中國人民銀行鄭州中心支行金融穩定處處長趙德旺涉嫌嚴重違紀違法，正接受中國人民銀行鄭州中心支行紀委紀律審查和鄭州市監察委員會監察調查。

趙德旺1986年起在河南省金融系統工作，先後任中國人民銀行信陽市中心支行、南陽市中心支行及洛陽市中心支行黨委書記。

河南許昌公安此前通報，有關村鎮銀行弊案始於2011年，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪集團，藉由河南新財富集團等公司，以關聯持股及操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。

犯罪嫌疑人利用第3方互聯網金融平台等推銷金融產品，並以虛構貸款等方式非法轉移資金。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110730