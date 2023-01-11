河南村鎮銀行弊案 逾千大額存戶未獲墊付

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（中央社台北11日電）河南村鎮銀行弊案去年4月爆發後，官方向存戶墊付本金工作告一段落。陸媒報導，仍有1000多名線下大額存戶未獲墊付，涉及存款金額約人民幣130億元（約新台幣583億元）。

財新網10日報導，2022年8月底，河南銀保監局、河南省地方金融監管局發布第7號公告，表示會對河南4家村鎮銀行的存戶進行墊付。

墊付對象為單家機構單人合並金額40萬元至50萬元（含）的帳外業務客戶，40萬元（含）以下的繼續墊付。50萬元以上的按照50萬元墊付，超過的未墊付部分「權益保留」，根據涉案資產追償情況依法處理。「墊付工作告一段落」。

相隔4個月，今年1月9日相關存戶終於收到墊付本金的簡訊，表示可以開始辦理取款。

不過報導指出，1000多名線下一類卡客戶未獲墊付，他們屬於大額存戶，存款金額合計約130億元，其中浙江資金占比最多，約100億元，當中不乏知名中小企業家的資金。

一類卡客戶是指在銀行線下櫃面開設的全功能帳戶，可以辦理銀行所有業務，使用範圍及使用金額不受限制。

因為最新一批獲墊付存戶主要是三方平台客戶，加上年關臨近，令一類戶卡客戶倍感煎熬，「就剩下我們這些線下開戶的銀行卡儲戶了。」

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2022年4月18日，河南的4家村鎮銀行（禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行）、安徽2家村鎮銀行（固鎮新淮河村鎮銀行和黟縣新淮河村鎮銀行），在毫無預警下，陸續關閉了線上系統，造成大量客戶不能取款。

除了開封新東方村鎮銀行，其餘5家村鎮銀行的大股東均為河南許昌農商行，背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結。據官方初步調查，相關銀行和河南新財富集團投資控股有限公司合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款等嚴重違法犯罪行為。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120111