河南維權儲戶遭毒打後 微信被禁公安也來施壓

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（中央社台北13日電）河南村鎮銀行坑騙儲戶存款，10日血本無歸存戶聚集鄭州市維權討錢，反遭身分不明的白衣人痛毆毒打濺血警察卻袖手，但夢魘還沒了，他們返家後不僅微信被禁，公安也來電關切。

香港「南華早報」（SCMP）報導，王姓儲戶說，他返家隔天就接到當地公安來電。為數可觀的受害者10日聚集河南省會鄭州，要求政府公平給付，並且在當天按規定完成個資登記，王姓儲戶就是其中之一。

他說：「來電的公安要我們依據合法合理的方式維權，但事實上，政府給我們標紅碼又逮捕我們，那是他們違法在先，而且我們被消失的存款去哪兒了，一點消息都沒有。」

4家河南的村鎮銀行儲戶們憤怒已累積數月，此前他們從今年4月起就沒法取款，銀行方面起初的說法是系統升級，關閉線上提款和轉帳功能。

河南當局的官員上個月甚至濫用防疫健康碼，並給儲戶標註禁止外出的紅碼，以免他們跨境來到鄭州抗爭討錢，至少5個官員因標紅碼的亂作為遭到懲處。

另有個參與10日抗爭的儲戶說，他也接到地方公安來電，告訴他「別跟國外媒體說三道四」，也有一名女性維權儲戶說，她的微信功能只限於收發個人訊息，沒法加入群聊或公開分享文章。

雖然官方至今不願證實多少儲戶受牽連與被坑騙的總額，但初估至少40萬儲戶受害，涉及金額可能高達近人民幣（下同）400億元（新台幣約近1780億元）。

10日爆發抗爭以來，河南當局說，打算「分批墊付」並從15日起，先處理存款5萬元以下的儲戶損失，5萬元以上的再說，不過當局的這項解決方案又引發其他儲戶的不滿。

存款超過30萬元王姓儲戶就說，跟他一樣的很多人都擔心，會不會超過5萬元的儲戶都拿不回老本了，並說大家都在等著瞧，15日政府會不會兌現承諾。

王姓儲戶表示：「我們的訴求有3點，盼官方承認他們的存款合法，所有儲戶都應獲得合理賠付而不是對我們分而治之，同時給我們標紅碼還有痛毆毒打我們的那些人必須依法懲處。」

另有儲戶對於河南省政府發表聲明所展現的態度及措詞的運用感到疑慮，像是聲明當中提及「端視調查與資金追回的情況」，一名儲戶則質疑：「若他們追不回錢，他們打算怎麼辦？」

人在北京的郭姓儲戶說，特別是對於那些存款高達數百萬人民幣的儲戶，目前別無他法只能等，並相信時間久了終將會解決的。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110713