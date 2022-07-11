河南村鎮銀行藉互聯網吸客 陸媒：釀成全國危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國河南村鎮銀行儲戶赴鄭州維權反被毆。陸媒報導，涉事數十萬受害儲戶遍布全中國，是因銀行早已藉著互聯網在全國吸客，在監管薄弱下釀成一場全國性危機，而儲戶的存款去向不明。

陸媒三聯生活周刊的報導追溯到今年4月，指涉事的5間河南村鎮銀行中，開封新東方村鎮銀行可能是最早出現擠兌的銀行。

報導引述河南某農商行資深員工兼股東宋江表示，今年4月上旬開封新東方村鎮銀行行長被帶走調查，開封市民知道後，銀行就開始擠兌；當時許昌農商行的信貸人員、支行長等也已經被控制，差不多一週後，許昌農商行也爆發擠兌。

許昌農商行正是這次出事的5家村鎮銀行中4家的發起行，即對涉案的4家村鎮銀行持股比例不低於20%，並且依法擁有銀行的資產收益及債務承擔責任。

報導指出，村鎮銀行一般通過高息吸引儲戶，高額利息需要從貸款業務中賺回。不過，中國人民大學財政金融學院教授何平表示，除了一些地方有特定的小產業作為依靠，大部分農村貸款業務賺不了錢，很難從息差中獲利。

宋江表示，因為吸引儲戶難及確保盈利難，一般不會有農商行主動成立村鎮銀行，而許昌農商行成立4家村鎮銀行，本身就顯得非比尋常。

宋江又指，這次存款「消失」事件發生後，揭露當地村鎮銀行早已藉著互聯網平台走向全國。

根據三聯生活周刊了解，這次危機波及的銀行客戶，大部分並非河南本地人，他們都是線上客戶，主要通過第三方互聯網平台辦理異地業務。

這些互聯網平台包括百度旗下的「度小滿」、小米旗下的「天星金融」、中國人壽旗下的「濱海國金所」、360「你財富」等，及從上述平台轉到村鎮銀行自營小程序上的客戶，共約40萬人，每人的金額從幾萬、幾十萬到上百萬元不等。從合約類型看，他們主要購買銀行存款產品。

5家村鎮銀行都是在2020年前後在第三方互聯網平台推出存款產品。其中一名線上異地客戶屈先生表示，2020年在360「你財富」看到代售的禹州新民生村鎮銀行的定期存款產品，存款協議及保本承諾都很正規，而且標示受到國家「存款保險條例」保護。他在線上辦理了禹州新民生村鎮銀行的二類卡，購入人民幣5萬元（約新台幣22萬元）的存款產品。

2021年1月中國銀保監會等規定，商業銀行不得通過非自營網路平台進行定期存款和定活兩便存款業務。

不過，上有政策下有對策，上述多家村鎮銀行的客服人員表示，限制性政策頒布後不久，村鎮銀行就推出微信小程序，要求客服人員說服客戶轉到銀行的微信小程序。有客服人員表示，一個月就有數萬名客戶轉到銀行自營小程序。

有前禹州新民生村鎮銀行的客服人員表示，當時為了熟悉業務，自己也在銀行的微信小程序存錢。今年4月19日銀行行長突然讓他們報警，理由是發現手機銀行、微信小程序等線上平台被不法分子侵入，「有人內外勾結，弄了一套假的（銀行）系統，儲戶的錢根本沒有存到銀行。」

報導指出，村鎮銀行一般不直接接入中國央行結算系統，而是由發起行或其他行代理接入，意味著涉事村鎮銀行的支付清算帳戶可能均開設在許昌農商行，由該行進行確認操作。

報導引述何平表示，事發後他也曾和河南某農行行長，及人民銀行總行金融穩定局的工作人員溝通，他們一致認為，錢的去向存疑，不排除「體外循環」的可能，即沒有存入銀行。

何平表示，監管部門當年給村鎮銀行特許權時，沒有想到十幾年後有了互聯網金融，沒有相應的規則約束。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110711