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止血河南村鎮銀行弊案 官方將「分批墊付」

2022/7/12 12:55
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（中央社台北12日電）河南村鎮銀行弊案引發儲戶維權，卻被警黑勾結暴力對待。昨天晚間，官方宣布新的處置方案「分批墊付」，先處理人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以下的涉事客戶，5萬以上的將陸續墊付。

河南省地方金融監管局網站昨發布公告，指「根據案件查辦和資金資產追繳情況」，經研究後，先對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行的「帳外業務客戶」本金分類分批開展先行墊付工作。

公告指，7月15日開始首批墊付，墊付對像是單家機構單人合併金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

公告又稱，資金墊付後，若發現客戶存在額外管道獲取高息或違法違規行為，保留追繳墊付資金的權力；對於額外管道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。

公告最後指，墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施。

另外，也涉及河南村鎮銀行弊案的安徽固鎮新淮河村鎮銀行，當地金融監管局也發布通知，要為該行的涉事客戶，同樣展開「分批墊付」。

中國官方處置村鎮銀行弊案採「胡蘿蔔與棒棍」思維。3000名儲戶前往鄭州維權，警黑勾結暴力對待，招致流血衝突，之後又宣布「處置」，墊付本金。

但是，官方並未提及如何處理被暴力毆打的儲戶。

此外，處置方案也啟人疑竇。事件涉及金額約為400億元，涉及人數約有40萬人，換算下來平均單個帳戶本金為10萬元，高於先設置的5萬門檻。

有分析說，設置5萬元先墊付的門檻，是因這批儲戶的「潛在的不確定性風險係數高」。

另外，亦有聲音認為，官方的通報中，指涉這群儲戶存款為「帳外業務客戶本金」，而沒定位為「儲戶」與「存款」，將把該事件定義為刑事犯罪，也不會動用到存款保險。

而根據財聯社報導，工銀國際首席經濟學家程實表示，監管部門發出公告，就分批墊付工作做出安排，標誌相關事項已在審慎處置過程中，問題將逐步得到解決。

程實說，監管部門的處置體現了「以法律為準繩、以事實為依據，以客戶為關切」的風格。

根據資料，截至2021年底，中國有1651家村鎮銀行，佔銀行業金融機構1/3。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110712

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