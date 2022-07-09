標紅碼河南又來了 這回當局趕緊道歉息眾怒

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（中央社台北9日電）河南當局先前操弄防疫健康碼，使取款難的村鎮銀行受害民眾被標紅碼不能出門維權引爆眾怒，近期又有錢存在河南村鎮銀行的儲戶發現無端被標紅碼，這回當局趕緊致歉，並稱是技術問題所致。

綜合澎湃新聞等媒體8日報導，7日深夜，人在山東、遼寧省等地的河南村鎮銀行儲戶，再次向媒體反映，自己的健康碼又被遠端標紅碼。

像是家住山東省濟南市的河南某村鎮銀行梁姓儲戶，7日剛在當地做完核酸檢測，同日晚上8時突然發現自己的山東健康碼變紅。

但賦碼資訊顯示，紅碼異常資訊由河南省發送。他的健康碼曾在6月14日被河南標紅碼，但隔天多家媒體廣泛報導河南村鎮銀行儲戶無端被標紅碼後，他的健康碼又變綠了。

梁姓儲戶說，他曾於6月27日到河南省會鄭州市的河南銀監局，詢問如何取回存在村鎮銀行的血本，29日返回濟南一直沒外出，他不清楚這次又被標紅碼的原因。

家住遼寧瀋陽的沈姓儲戶，他的健康碼也在7日晚間突然被標紅，但72小時核酸檢測仍顯示為陰性。他說，這幾個月一直待在遼寧瀋陽從未到鄭州，自己被遠端標紅碼也感到很奇怪。

他把自己的遭遇通報居住所在的社區，才知紅碼是河南省賦的。

此前的6月中旬，遍佈全中國多個省市的1317名河南村鎮銀行儲戶，曾因討債在鄭州現場或被遠程標紅碼。

鄭州市紀委監委並於6月22日發佈通報，鄭州市疫情防控指揮部社會管控指導部、鄭州大資料發展有限公司的相關人等違法亂作為。

至於為何又是河南無故給人遠端標紅，鄭州政務服務熱線說，已接獲多人投訴被標紅並轉區政府，之後又改口轉內部網處理，並說48小時內回覆。

而鄭州大資料管理局8日回應，健康碼系統資料介面升級出現技術問題，經緊急處置，已全部恢復正常，深表歉意。

在中國，村鎮銀行的前身就是往昔農村信用社，雖號稱為廣大農村提供更好金融服務，實際上很多村鎮銀行已成為特定個人和利益集團的提款機，以致近期河南省爆發村鎮銀行坑殺儲戶的詐騙案。

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今年4、5月間，總計高達數百億元人民幣的儲戶存款無端「被消失」，焦慮難耐的民眾趕往鄭州維權，但他們的核酸檢測明明是陰性，健康碼卻突然變成有風險的「紅碼」，居然是當局藉此防止民眾聚集討錢。

中國防疫貫徹清零，但健康碼被濫用成維穩工具而掀起輿論撻伐，連中國官方喉舌人民日報旗下微信公眾號「俠客島」都看不下去，抨擊「不知是哪個『天才』想出來的主意」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110709