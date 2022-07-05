河南4家涉弊案村鎮銀行換高管 取款問題未解決

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（中央社記台北5日電）河南村鎮銀行弊案引發廣泛關注，4家涉案銀行在4日同時更換董事長、監事長及高級管理人員；但「取款難」事件發生至今已逾2個月，不少儲戶仍未能取回存款。

綜合21世紀財經及新浪新聞報導，7月4日深夜河南4家「取款難」村鎮銀行在官網先後發布公告表示，6月30日及7月4日根據公司法和銀行章程，召開了股東大會，調整了董事、監事。同日召開董事會、監事會，選舉產生了新的董事長、監事長，並通過了高級管理人員名單。

這4家村鎮銀行為禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，公告內容一致。

報導指出，河南村鎮銀行「取款難」事件已發生超過70天，但不少儲戶仍未能取回存款。

報導指出，河南省地方金融監督管理局官網7月1日發布，指河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，對以上4家村鎮銀行案件偵辦取得重大進展，有關部門正研究制定處置方案，並提醒相關客戶通過線上程序，登記有關資金訊息。

不過，報導指出，不少儲戶對於登記感到疑慮。有儲戶表示，最近有自稱銀行客服的人致電通知登記，但當詢問資金是否屬於存款時，對方說不知道，很多人不敢登記。有儲戶擔心不知自己的存款會如何被界定。

有儲戶表示，6月26日中午開封新東方村鎮銀行曾短暫開通了手機銀行App的取款通道，持續約30至40分鐘。

在取款通道開通時間內，有儲戶成功提取全部本息，有儲戶只提取出利息，尚未來得及提取本金，還有儲戶進行了提款操作，但金額尚未到帳，通道已經關閉。

有儲戶質疑取款通道為何會突然打開，是否有內部人士進行不正當操作。有儲戶引述開封新東方村鎮銀行相關負責人回應稱，發現取款通道出現異常後，已先把系統回復正常，確保所有儲戶資金安全，並會對異常帳戶審查，已經把錢取走的儲戶也要配合調查。有儲戶可能是手機定期轉到活期，還沒到帳，銀行會逐筆款項核實。

報導引述金融、法律等領域專業人士表示，如果責任主體涉嫌犯罪，根據以往同類案件，調查、審判、追贓和返還的過程十分漫長。儲戶的資金是否進入銀行體系亦是關鍵問題。如果沒有進入，存款保險很難承擔賠付責任。

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河南省村鎮銀行「取款難」問題始於4月中，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致儲戶難以取款；鄭州當局並在儲戶健康碼標紅碼限制出入，引發健康碼淪為維權工具的批評。

許昌市公安局6月18日通報，公安機關依法對新財富集團涉嫌重大犯罪立案偵查。初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。公安機關已拘捕一批疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110705