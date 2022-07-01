河南村鎮銀行弊案重大進展 官方：研制處置方案

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（中央社台北1日電）河南村鎮銀行弊案引發廣泛關注之際，河南省地方金融監督管理局今天表示，案件偵辦「取得重大進展」，有關部門正在甄別訊息，研究制定處置方案。本案遭非法吸金而領不到錢的存戶逾41萬人。

綜合新京報等陸媒報導，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，鑑於該省禹州新民生等4家村鎮銀行案件偵辦取得重大進展，有關部門正在甄別訊息，研究制定處置方案。提醒相關客戶透過線上程序儘快登記，如實登記。

禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行6月20日發布公告說，即日起按照金融管理部門要求展開線上客戶資金訊息登記工作。凡在該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記。

許昌市公安局6月18日通報，4月19日，許昌市公安機關依法對新財富集團涉嫌重大犯罪立案偵查。初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。公安機關已拘捕一批疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

同日，針對近期個別村鎮銀行線上服務管道關閉問題，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，各級金融管理部門密切配合公安機關展開調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。

公開資料顯示，新財富集團成立於2011年7月19日，註冊資本為人民幣1億1600萬元，法定代表人為余澤峰，目前經營狀態為註銷。公司經營範圍包括對實業投資、企業投資與管理。

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河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自今年4月18日，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款；鄭州當局並在存款人健康碼標紅碼限制出入，引發健康碼淪為維權工具的批評。出現問題的村鎮銀行背後大股東均為河南許昌農商行。

陸媒稍早前報導，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。所涉存款人共約41.3萬人。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110701