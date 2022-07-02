河南村鎮銀行弊案 中國銀保監官員空降「救火」

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（中央社台北2日電）據報導，中國銀保監會城市銀行部副主任劉榮6月30日出任河南省政府副秘書長兼省地方金融監管局黨組書記、副局長。由於正值河南村鎮銀行弊案引發抗議之際，這項人事「救火」意味濃厚。

陸媒澎湃新聞引述河南省地方金融監管局消息說，銀保監會城市銀行部副主任劉榮已出任河南省人民政府副秘書長，省地方金融監管局黨組書記、副局長，主持省地方金融監管局（省金融服務辦公室）全面工作。

香港星島日報表示，防範及處置金融風險是金融官員赴地方任職的主要工作。由於正值河南村鎮銀行「爆雷」引發抗議之際，劉榮空降河南，「救火」意味濃厚。

河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自4月中，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款；鄭州當局並在存款人健康碼標紅碼限制出入。出現問題的村鎮銀行背後大股東均為河南許昌農商行。

陸媒稍早前報導，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。所涉存款人共約41.3萬人。

中國銀保監會副主席肖遠企6月23日曾表示，河南公安機關已抓獲了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案資產，銀保監會繼續配合地方黨委政府做好相關工作，依法保護廣大群眾合法權益。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110702