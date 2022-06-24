中國國家衛健委：絕不允許控疫以外將健康碼變碼

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（中央社台北24日電）河南省村鎮銀行大批儲戶追討存款期間，健康碼無故被變紅碼。中國國家衛健委今天明確要求，不得擅自擴大健康碼應用範圍，絕不允許因疫情防控以外的因素將健康碼變碼。

官媒央視報導，在今天中國國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國國家衛生健康委疾控局副局長雷正龍作出上述表示。

雷正龍表示，國務院聯防聯控機制明確規定健康碼的使用管理、運行保障和訊息安全等規定，要求各地根據不同疫情風險等級精準賦碼，不得「一刀切」或「碼上加碼」，並明確要求嚴格執行健康碼的功能，不得擅自擴大應用範圍，絕不允許因疫情防控以外的因素對市民的健康碼賦碼變碼。

雷正龍又表示，近日中國全國疫情繼續穩中下降，每天新增本土感染降至40例以下，近3天平均每天報告感染者28例，是本月以來新低，全國疫情穩中向好。

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不過，他指，局部地區疫情還有波動，個別地區疫情拖尾時間比較長，如北京持續發現感染者，波及市內多個區，目前處於低水平波動階段；上海近期社會面疫情時有發生，部分區域仍存在社區傳播風險。

他又指，遼寧丹東、廣東深圳、廣西防城港等地仍有零星報告感染者，個別新增感染者來自社區非管控人員，存在一定的社區傳播風險；吉林省吉林市近日發生聚集性疫情，要全面排查和管控風險場所和風險人員，防範疫情進一步發展。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110624