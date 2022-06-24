中國村鎮銀行涉騙款 台灣學者：抓大放小缺監管

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（中央社台北24日電）中國河南村鎮銀行儲戶健康碼被轉紅，披露村鎮銀行引發的金融風險。有台灣學者說，當前中國大陸監管金融業其中一個原則是「抓大放小」，村鎮銀行規模小，缺乏監管勢必衍生貪腐。

第一財經此前報導，截至2021年底中國全境村鎮銀行有1651家，分布在31個省（自治區、直轄市），占銀行業金融機構總數約36%。據中國人民銀行統計，截至2021年第2季，有122家村鎮銀行被列為高風險機構，占整體名單29%。

河南許昌市公安局18日就河南村鎮銀行儲戶「取款難」一事通報稱，公安機關初步查明，過去超過10年，有犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行進行一系列嚴重犯罪。

美國之音（VAO）今天報導，引述上海律師余能軍表示，從2007年起步的村鎮銀行，是根據中國銀監會發展農村地區金融事業精神發展，以彌補商業銀行在農村和偏遠地區的不足，並非主流商業銀行，在立法上沒有專門的村鎮銀行規範。

余能軍表示，全國1600多家村鎮銀行資產規模僅超過人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元），不及一家大行的資產規模，這都導致風險難以避免。

報導引述不願透露姓名的中國經濟評論員表示，一般村鎮銀行都是在地方上能「手眼通天」的人才能經營，說到底是權貴結合的金融機構，權力打亂了金融市場健康運行，而在前面運作的人只是「白手套」。

報導引述台灣政治大學財政學系教授黃智聰表示，中國村鎮銀行的各種弊端與當局的監管方針有關。

黃智聰解釋，中國大陸監管金融業其中一個重要原則是「抓大放小」，即對村鎮銀行這類規模微小的銀行，未必會花心思監管，而是比較重視大型的國有企業及大型的銀行，村鎮銀行在沒受到嚴格監管下，就會產生貪腐問題。

黃智聰又表示，村鎮銀行可能會以提高利率或報酬率，吸引農村民眾存錢，甚至還會透過第三方平台，拉攏農村民眾存錢，而事實上錢並沒有存進銀行，而是被第三方平台和銀行投資到其他地方，最後整家銀行被掏空。

報導表示，中國銀監會今年5月提及中小銀行風險處置情況，表示會深入推進農村中小銀行改革，鼓勵優質銀行、保險、金融資產管理公司和其他機構參與併購重組農村中小銀行。

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黃智聰卻認為，此舉是治標不治本，因為體質不好的銀行，根本沒辦法被重組併購，即使被重組併購，村鎮銀行的收益始終比不上城鎮的銀行，各大行庫仍然會將整體目標放在城鎮的銀行而忽略村鎮。

黃智聰認為，若未來能有更多中國國有銀行願意投入資源，不計成本到農村開設一人支行，即只有一名職員營運，一定程度上可緩解村鎮銀行現有的問題，但部分中國的國有銀行已經上市，在追求利潤下，國有銀行未必願意兼顧社會責任。（編輯：陳沛冰）1110624