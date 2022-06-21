鄭州市民出席強拆聽證會前健康碼被轉黃 向法院提告

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（中央社台北21日電）河南省又發生不涉及防疫原因，市民健康碼變色事件。一名鄭州市民準備參加強拆聽證會，在法院門口掃碼發現健康碼被轉黃，導致聽證會需延期，這名市民於是向法院控告河南省衛健委。

被轉黃碼的謝女士接受財新網訪問時表示，先前河南省鄭州市中原區農業農村工作委員會向法院申請強制拆除她的房屋，中原區法院本來駁回中原區農委的強拆申請。但在法律文書生效後，法院認為先前的裁定書有錯誤，裁定再審。

她6月9日收到法院的再審聽證傳票，當天下午從北京返回鄭州，且已向社區報備，返迴後按政策進行3天2檢，核酸檢測結果均為陰性，健康碼是綠碼，一直正常出入公共場所和乘坐地鐵、計程車。她並出示相關乘車記錄截圖作為證明。

報導指出，6月13日聽證會前夕，謝女士到中原區法院遞交聽證會資料，掃碼後發現健康碼被轉黃，法院拒絕她進入。她隨後向鄭州市熱線、疾控中心、中原區相關辦事處等部門反映，直到14日上午聽證會開始前仍是黃碼，聽證會需延期進行。

她表示，之後她繼續多方投訴，中原區疫情防控指揮部曾告知需等到16日下午4時才能轉回綠碼，但在15日中午，其健康碼已轉綠。

她表示，健康碼在聽證會前被轉黃及後來恢復綠碼的亂象，不排除是人為「非防疫目的」操作所致。19日她向鄭州市金水區法院提起行政訴訟，要求法院確認河南衛健委對其健康碼賦黃碼的行為違法。

不過，謝女士擔心因先前村鎮銀行紅碼事件引起輿論關注，法院可能不會受理她的案件。但她仍希望法院能批准立案並開庭審理，讓當地疫情防控工作正常運行，不再拿健康碼限制公民出行自由。

中原區法院宣傳部向財新網表示，法院只是健康碼疫情防控的落實單位，不瞭解賦碼問題。河南衛健委值班室工作人員回應稱，賦碼不屬衛健委責任。中原區疫情防控指揮部的工作人員則表示，由北京返鄭州應實行7日健康監測，監測期間健康碼均轉為黃碼，謝女士的健康碼問題可能是「系統不穩定」所致。

近日河南省村鎮銀行儲戶和鄭州樓盤維權業主被賦紅碼事件引起中國輿論廣泛關注，17日鄭州市紀委監委啟動調查問責，並表示對違反健康碼管理辦法的行為，嚴肅處理。

河南日報17日也報導，河南省疫情防控指揮部強調，健康碼僅用於疫情防控，絕不允許與疫情防控無關的情況下使用，並會對因健康碼管理不當造成嚴重後果，依法嚴肅處理。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110621