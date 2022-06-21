中國村鎮銀行地雷多 占高風險機構名單3成

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（中央社台北21日電）中國河南村鎮銀行「取款難」事件使外界聚焦村鎮銀行這類金融機構。據中國人民銀行統計，截至2021年第2季止，有122家村鎮銀行被列為高風險機構，占整體高風險機構名單29%。

第一財經21日報導，截至2021年底，中國全國村鎮銀行有1651家，分布在31個省，占銀行業金融機構總數約36%。據中國人民銀行統計，截至2021年第2季止，有122家村鎮銀行被列為高風險機構，占整體高風險機構名單29%。

村鎮銀行是機構數量最多、單體規模最小、服務客戶最基層、支農支小特色最突出的微小銀行。據華安證券研究報告統計，村鎮銀行2020年不良貸款率卻高達4%，遠高於其他金融機構。

股權分散、股東複雜、治理混亂是村鎮銀行面臨的共通問題。村鎮銀行也有多起被監管單位處罰紀錄，原因包括違規經營、違反反洗錢法、內部制度不完善、資訊披露虛假或嚴重誤導性陳述、違規銷售代理保險產品等。

受限於行銷管道、品牌聲譽等原因，相比國有大行和股份制銀行，村鎮銀行為了吸引存戶，部分銀行往往會給出較高的利息或收益率。

星圖金融研究院研究員黃大智表示，金融機構中小行與大行的服務群體有明顯差異化，中小行僅服務地方區域，客戶多為中小企業和收入較低者。

中國銀行保險監督管理委員會今年5月提及中小銀行風險處置情況，表示會深入推進農村中小銀行改革，鼓勵優質銀行、保險、金融資產管理公司和其他機構參與併購重組農村中小銀行。

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黃大智指出，監管單位的態度說明了農村中小金融機構存在客觀風險，另也表明其為服務農村經濟的不可或缺力量，預估未來很高機率會透過政策鼓勵優質機構參與農村中小銀行的併購重組。

有評論認為，村鎮銀行是金融機構中最脆弱一環，這些村鎮銀行資金投放重點領域大多是當地房地產，目前地產業進入寒冬，這些村鎮銀行恐將是被吞噬對象，存戶將是最大受害者。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110621