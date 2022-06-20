河南儲戶被紅碼金融弊案 主嫌曾賄官員逾億台幣

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（中央社台北20日電）中國河南省爆發儲戶存款被清零，維權不成健康碼反被標紅碼的金融弊案，當地公安歷經兩個月調查才發通報稱，主嫌是河南新財富集團實際控制人呂某，曾行賄金融界高官新台幣逾億元。

據中國媒體觀察者網與第一財經報導，通報指稱的呂某就是呂奕，他對外聲稱國籍是賽普勒斯，又號稱是西非國家賴比瑞亞駐中國商務投資代表，在塞國經營阿芙羅賽達投資集團，實際上只是老家在河南南陽的當地人。

呂奕自家電業發跡，卻跨界至交通領域，取得蘭蔚高速公路的30年特許經營權。這條公路是中國國家重點公路日照至南陽的一段，全長約61公里，呂奕藉此向銀行融資人民幣（下同）24億元（約新台幣106億元）。

他抵押高速公路收費權而拿到這筆造橋舖路錢，卻挪用當中部分款項投資金融機構，取得股份再抵押給銀行又拿到融資，如此操作而參股不少行庫，包括這回出事的河南多家村鎮銀行。

呂奕這般無往不利，當然是靠著朝中有人好辦事。據鄭州市中級人民法院2018年9月20日刑事判決書，呂奕為求貸款，曾向鄭州銀行副行長喬均安借款900多萬元，又行賄2300多萬元，兩人還一起賺利差。

由以上可知，呂奕是拿攸關中國重點建設的資金大舉投入金融業，盯上管理鬆散的村鎮銀行，並最終掀起影響數十萬儲戶的金融重大弊案。村鎮銀行是中國整合農村信用社的產物，已淪為個人和利益集團的提款機。

全案起於4月18日，因河南多家村鎮銀行以系統維護為由，關閉儲戶線上提款與轉帳的功能，而爆發這起儲戶拿不回血汗本的舞弊，但時隔兩個月，公安才發布「呂某」涉嫌重大的消息，延誤追贓追人的時效。

由於討錢不成的儲戶紛紛群聚河南省會鄭州維權，當局居然以人工操作使儲戶甚至親友的防疫健康碼全被標紅碼，如此全被禁足不得外出維權群情譁然，更導致上海、丹東等地爆發擠兌，影響非常負面。

新加坡「聯合早報」報導，北京航空航太大學公共管理學院教授任建明指出，河南村鎮銀行事件引發的公眾不滿，主要因健康碼被作為限制儲戶行動的工具。

他說，藉由賦紅碼剝奪公民人身自由非常危險，這個問題比金融詐騙更嚴重，若不徹查難以挽回當局的公信力。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110620