涉利用河南村鎮銀行犯罪 新財富集團多人被捕

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（中央社台北18日電）河南省村鎮銀行存款人健康碼被轉紅碼事件背後，涉及嚴重金融系統問題。河南許昌公安局今天通報，河南新財富集團相關犯罪集團涉嫌利用村鎮銀行犯罪，已拘捕一批嫌犯及凍結一批資金。

許昌公安局18日通報，今年4月19日許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查，初步查明，2011年以來該公司實際控制人呂某為首的犯罪集團，涉嫌利用村鎮銀行進行一系列嚴重犯罪。

通報稱，目前公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押及凍結一批涉及資金及資產。

通報並稱，該案犯罪行為持續時間長，參與人數多，「案情十分複雜」。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，維護人民合法權益。

河南村鎮銀行存款人健康碼被轉紅碼風波，除了曝露健康碼淪為官方維穩工具，想阻止存款人到河南追討存款外，也揭露村鎮銀行的嚴重金融系統問題。

陸媒財新網此前報導，河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自今年4月18日，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款。出現問題的村鎮銀行背後的大股東均為河南許昌農商行。

報導指出，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。涉及出問題的河南村鎮銀行存款人共約41.3萬人。

5月中旬，當地銀保監部門曾出面安撫部分受害人，聲稱存款人的合法利益會受到法律保障，但之後不了了之。

健康碼被轉紅碼事件連日來引發社會公憤後，鄭州市紀委監委17日宣布啟動調查問責。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110618