民眾維權被標紅碼 鄭州紀委監委啟動調查問責

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（中央社台北17日電）河南省村鎮銀行多名儲戶的健康碼被標「紅碼」，幕後黑手藉此阻撓他們到省會鄭州市維權。事件爆發後，相關單位裝聾作啞，連日來引發社會公憤。鄭州市紀委監委今天終於宣布啟動調查問責。

鄭州市紀委監委微信公眾號17日傍晚通報，針對近日部分村鎮銀行儲戶健康碼被賦紅碼的問題，鄭州市紀委監委啟動了調查問責程序，對發現違反「河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法」的亂作為，將依規依紀依法嚴肅處理。

河南維權民眾的健康碼近日遭官方標為紅碼，引發社會震驚與公憤。在中國大陸，民眾一旦被標紅碼，就必須在家中或送集中隔離，哪兒也去不得。

陸媒調查都指向這是針對在鄭州、來鄭州維權民眾。只要這些人登上了返回的高鐵或填寫不再去有關部門的保證書，便可實現「紅碼轉綠碼」。

財新網報導，河南省村鎮銀行儲戶「取款難」問題始自今年的4月18日，當地的村鎮銀行關閉了線上系統，出現取款異常現象。儲戶組成維權群後，卻出現「人在家中坐，紅碼從天降」的現象，他們的健康碼被轉紅跟疫情毫無關聯。

據報導，部分儲戶前往河南是想在13日到當地的監管機關、辦案機關與相關村鎮銀行進行瞭解，卻因此引發當地的維穩行動。

這次涉及的儲戶共有41.3萬人，一旦這些外地儲戶進入河南境內就會觸發當地的110報警系統。

綜合陸媒報導，多名在鄭州購買問題樓盤的業主（房產持有人）也遭遇到同樣問題。有業主指控，他們向銀保監會河南監管局反映購房資金存放銀行的資金監管違規問題後，健康碼突然被轉為紅碼。

紅碼事件爆發後，河南省多個相關部門不是稱「不知情」，就是電話不通。河南省紀委監委工作人員16日表示，近日接到大量關於健康碼賦紅碼的舉報、投訴，已將相關線索轉交河南省衛生健康委員會調查。

觀察者網今天引述河南省疫情防控指揮部辦公室一名工作人員透露，「河南省的賦碼許可權已經下放至各市」。

多名中國法律學者表示，公民莫名被賦紅碼，有關行政部門可能涉及違反「個人資訊保護法」、「傳染病防治法」、「刑法」等相關規定。尤其是政府收集的個人資訊被濫用，就會涉及怠忽職守、濫用職權等刑事處罰。

鄭州官場今年初才遭大清洗，一把手遭免職。

鄭州去年7月20日暴雨造成380人死亡失蹤後，中國國務院派出調查組，中央紀委國家監委也啟動追責問責。今年1月21日調查報告出爐後，鄭州市委書記徐立毅被免職降級，多名高官遭重懲。（編輯：楊昇儒）1110617