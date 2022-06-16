不只村鎮銀行存款人 河南樓盤業主也遭紅碼

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（中央社台北16日電）中國河南省爆出村鎮銀行存款人健康碼轉紅一事，現今又有樓盤業主出面稱，自身的健康碼也被轉紅，而這些業主因擔心樓盤延期交付等問題，曾向有關部門反映。

河南村鎮銀行涉嫌詐騙民眾存款，當局以健康碼賦紅限制出入，引發健康碼成為維權工具的批評。根據第一財經報導，現今不只村鎮銀行的存款人被賦紅，連購買樓盤的業主（房產持有人）也遭遇到同樣問題。

根據報導，這些被轉紅的樓盤業主都有共同特點：他們都曾向有關方面反映過購房中遇到的問題，同時也被有關方面詢問是否為村鎮銀行存款人。

報導採訪一名鄭州融創中永中原大觀項目的樓盤業主李莉（化名）表示，2020年前後，她與數百名業主一起購買了該建案的房子。

根據他們與建商簽訂的購房協定，房子應於2022年7月15日和2022年12月31日分2批交付，但中原大觀專案從2021年11月，開始出現斷斷續續的停工狀態。

由於擔心房子無法如期交付，李莉與其他樓盤業主一起向銀保監河南監管局反映購房資金存放銀行的資金監管違規問題。

本月12日前後，李莉先後多次接到當地社區等有關部門打來的電話，詢問其是否為村鎮銀行儲戶。之後，她發現自己的健康碼突然被轉為紅碼。而其他樓盤業主也遭遇到相同問題。

報導指出，目前這些樓盤業主並不知道健康碼被賦紅碼的原因，但背後牽扯是「問題樓盤」現象。

根據研究房地產數據的克而瑞曾發布的報告顯示，鄭州住宅專案存在較多爛尾問題，截至2021年末涉及停工、延期等待交付問題專案有274個，涉及2萬5249套住房，數量位居重點二線城市前列。

報告也稱，截至2021年年底，在其24個重點監測城市中，尚未交付的問題建案總面積約2468萬平方公尺，占2021年商品住宅成交總面積比重達到10%。

當中，鄭州、長沙、重慶和武漢等城市項目交付風險較大，尚未交付的問題項目總套數皆逾2萬套。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110616