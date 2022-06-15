中國學者：任由健康碼被濫用像打開潘多拉盒子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國河南省村鎮銀行存款人健康碼被轉紅，多名中國法律學者表示，做法違反法律規定，中國政法大學教授趙宏更警告，任由健康碼被濫用像打開潘多拉盒子，個人自由被剝奪可能會無限加劇。

中國河南省村鎮銀行涉嫌詐騙民眾存款，當局為避免存款人（儲戶）聚集省會鄭州追討存款，將存款人的健康碼變紅，再次引發健康碼變成維穩工具的批評。

財新網15日報導，中國政法大學教授趙宏指出，現在沒有健康碼寸步難行，健康碼幾乎相當於個人的第二個通行身份證。如果把健康碼變成限制個人出行工具，是非常可怕的事情。

趙宏說，健康碼由相關企業配合政府開發，是政府行為，按中國「個人信息保護法」的規定只能用於防疫，不能隨便泄露個人訊息。健康碼的賦碼及如何彈窗，在法律上有明確約束。

對於這次河南省村鎮銀行存款人被賦紅碼限制出行，不可能是銀行單方面就能做到，趙宏表示，這涉及政府工作人員可能泄露健康碼個人訊息的問題，已違背「個人信息保護法」的要求，屬於濫用職權，構成犯罪行為。

趙宏警告，如果不將「碼化治理」納入法律控制的機制，任由其泛化和濫用，無異於打開潘多拉盒子。因為在訊息、技術和算法的加持之下，政府權力的濫用對於個人將變得更不可防禦，個人自由被剝奪的可能也會無限加劇。

南方都市報訪問了多名法律學者及律師。北京大學法學院教授王錫鋅表示，健康碼唯一正當用途是防疫，如果將健康碼變成「社會維穩碼」，不但違背健康碼使用的正當性，也違反法律規定。在賦碼過程中人為干預系統及加入無關防疫的因素，屬於簡單粗暴的濫用行政權力行為。

王錫鋅又表示，健康碼結合了數據權力與行政權力，二者疊加放大了公權力作用效果，存在著極大被濫用風險。

他也同意，應以這次河南事件為警示，盡快將「碼（化）治理」納入法律控制框架，對濫權的主體問責，否則健康碼會變成無所不能的「全能碼」，成為地方權力任性、專斷的「大殺器」，不僅會嚴重侵害公民權利，而且會透支政府公信力。

對於民眾是否可追究，王錫鋅表示，健康碼的濫用行為往往牽連人數眾多，人民檢察院可就此發起公益訴訟。被違規賦紅碼的人可向疾控中心等行政機關提起行政覆議甚至行政訴訟。國務院聯防聯控機制或衛健委應調查健康碼濫用行為。

對外經貿大學數字經濟與法律創新研究中心主任許可也表示，賦碼是行政行為，決定了公民的自由。如果將健康碼用於維穩，是嚴重違法，構成行政權濫用，也違反「個人信息保護法」規定的合法和誠信原則。

許可認為，現在民眾默認看健康碼出行，是因身處疫情而不得不做出妥協，一旦疫情結束或緩解，應恢復沒有健康碼限制的行為自由。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110615