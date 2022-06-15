河南維權儲戶被標紅碼 中國官方喉舌也搖頭

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（中央社台北15日電）中國河南省村鎮銀行詐騙民眾存款，當局避免群眾聚集省會鄭州討錢導致疫情擴散，儲戶的健康碼無端被標紅，此舉連中國官方喉舌都看不下去，抨擊「不知是哪個『天才』想出來的主意」。

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」發表評論文章「給維權儲戶『精準』賦紅碼，這種『機靈』抖不得！」指出，這種明顯有違常識、法治、公理的操作，怎麼能堂而皇之施行！

文章說，被賦紅碼意味著出行極為受限，這是集中隔離、居家隔離的專用，但同樣去鄭州，唯獨村鎮銀行的維權儲戶被標紅碼，非相關人等都維持綠色，真是精準的離奇。

對於媒體披露，鄭州衛生健康熱線建議被紅碼儲戶，有問題可以向國務院投訴，這篇由官媒公眾號發布的文章指出，這樣的處置更讓人質疑，分明以疫情防控之名，行處理維穩之實，把矛盾延後、推遲。

文章指出，凡事設身處地著想，涉及切身利益，誰能穩當當乾坐著，不去有關部門問個明白？但有些人只圖方便省事，給維權民眾冠上紅碼而動彈不得，就不會有人來找麻煩，這不是解決問題，而是激化矛盾。

文章說：「這不是『聰明能幹』，而是典型的懶政塞責。想出這些主意的人挺會抖機靈，可惜腦筋動歪了，給儲戶『精準』賦紅碼這出鬧劇，不僅荒唐，更應警惕！」

在中國，村鎮銀行就是往昔農村信用社的前身，雖號稱為廣大農村提供更好金融服務，實際上很多村鎮銀行已成為特定個人和利益集團的提款機，以致近期河南省爆發村鎮銀行坑殺儲戶的詐騙案。

總計高達數百億元人民幣的儲戶存款無端清零「被消失」，焦慮難耐的民眾趕往省會鄭州維權，但他們的核酸檢測明明是陰性，健康碼卻突然變成有風險的「紅碼」，可能是當局藉此防止民眾聚集討錢。

自中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，當局以防疫為由，在各地用健康碼追蹤定位公民的所在，並強制禁足控制民眾，嚴重限縮公民權利並侵犯隱私。

中國網友紛紛指責當局把健康碼變成21世紀的「良民證」，更痛批「不受限制的公權力，才是中國最大的疫情」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110615