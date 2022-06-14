中國河南儲戶「健康碼被轉紅」無法向銀行討存款 防疫技術淪維穩工具

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中國河南省有民眾核酸檢測陰性，但健康碼卻突然變成有風險的「紅碼」，當局疑藉此防止銀行儲戶聚集討錢。圖為民眾展示健康碼是可通行的「綠色」。（中新社）

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（中央社台北14日電）英國廣播公司（BBC）報導，中國河南省不少民眾發現，明明沒確診但一覺醒來後防疫健康碼變成紅色，隨後才恍然大悟，跟病毒或染疫無關，因他們的身分是向銀行討回存款的維權儲戶。

在中國，村鎮銀行就是往昔農村信用社的前身，雖號稱為廣大農村提供更好金融服務，實際上很多村鎮銀行已成為特定個人和利益集團的提款機，以致近期河南省爆發村鎮銀行坑殺儲戶的詐騙案。

總計高達數百億元人民幣的儲戶存款無端清零「被消失」，焦慮難耐的民眾趕往省會鄭州維權，但他們的核酸檢測明明是陰性，健康碼卻突然變成有風險的「紅碼」，可能是當局藉此防止民眾聚集討錢。

居住在鄭州的劉姓婦人13日發現自己的健康碼突然變紅，而她所有核酸檢測都是陰性，也從來沒有接觸確診患者，但防疫人員不准她出門，也不告訴她怎麼會變成紅碼。

瀏覽微博等社群網站，發現她並非是單一「被確診」的個案，很多村鎮銀行的儲戶都在抱怨遭到這番不合理對待，這才明白因自己有數萬元存在「取款難」的開封新東方村鎮銀行。

不只儲戶本人被轉紅碼，近親家屬也淪為當局藉防疫工具健康碼維穩，而遭到一刀切待遇的犧牲品。

距鄭州200公里外的駐馬店王姓市民表示，自己突然就被轉紅碼還被強制帶到指定地點隔離，實情是「我連鄭州都沒去過」。原來她的父親是村鎮銀行儲戶，胞弟日前到鄭州了解情況，隨後全家都隔空紅碼。

鄭州市衛健委服務熱線答覆，確實有村鎮銀行儲戶健康碼「轉紅」，目前這些人只能聯繫社區提交申請，先在3天內完成兩次核酸檢測才能轉碼，而且拒絕說明民眾無端被轉碼的原因。

中國網友紛紛指責當局把健康碼變成21世紀的「良民證」，更痛批「不受限制的公權力，才是中國最大的疫情」。

自中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，當局以防疫為由，在各地用健康碼追蹤定位公民的所在，並強制禁足控制民眾，嚴重限縮公民權利並侵犯隱私。

綠碼可以正常出行，黃碼有所限制，紅碼不能乘坐公共交通，不能進入任何公共場合。

去年10月，中國東北黑河市因防疫，硬是把所有當地戶籍居民的健康碼變更為黃碼而被罵翻。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110614