河南村鎮銀行出問題 防取錢儲戶健康碼變紅

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（中央社記者張淑伶北京14日電）多家河南的村鎮銀行在4月份爆出儲戶存款提現困難。近日有外省民眾想前往河南取回存款，卻發現自己的健康碼變成了紅碼，寸步難行。

綜合媒體報導，從4月18號開始，多家河南的村鎮銀行曝出儲戶存款提現困難的問題，包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等，總金額可能超過人民幣397億元（約新台幣1746.8億元）。

鳳凰網河南昨天刊文指出，家住湖南婁底的艾女士12日搭乘高鐵到鄭州，目的是想取回她存在河南幾家村鎮銀行的錢。

艾女士到鄭州入住旅館沒多久，警察和防疫人員就前來登記訊息，她如實告知自己是來取錢的。沒過多久，艾女士發現自己的健康碼變成紅色。防疫人員表示要送她去隔離。

過程中，有監管機構的人員對艾女士表示：「給你轉成綠碼，你回家等消息。」

家住深圳的小南也是河南那幾家村鎮銀行的儲戶，一共存了35萬。他近日發現自己的健康碼突然變紅，而且這個紅碼是由河南省賦予，廣東防疫部門表示沒有解除的權限。

文章說，一個由200名河南村鎮銀行儲戶組成的微信群組，裡面的成員都是近日突然之間健康碼變紅。他們有的去過河南，有的沒去過，有人抱著好奇的心態掃了掃河南健康碼，結果直接被賦了紅碼。

COVID-19疫情爆發後，中國各地發展出以手機軟體「健康碼」來管控民眾出行，綠碼可以正常出行，黃碼有所限制，紅碼不能乘坐公共交通，不能進入任何公共場合。被賦予黃紅碼者，必須經過篩檢等符合條件後才能解除。

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有網友評論，紅碼一旦被用於防疫之外的事，就失去了信用，也會擾亂防疫；也有網友認為，健康碼用於防疫本身就有不合理之處。

至於前述村鎮銀行取款難的問題，中國銀行保險監督管理委員會有關部門負責人5月18日曾回應，4家村鎮銀行股東—河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。（編輯：曹宇帆）1110614